Santos se reapresenta com Neymar e mira recuperação imediata no Campeonato Brasileiro

A sexta-feira foi dia de reapresentação no CT Rei Pelé. Após um período de paralisação por causa do Mundial de Clubes, que neste sábado inicia a sua fase de oitavas de final, os jogadores do Santos voltaram ao trabalho visando uma recuperação iminente no Campeonato Brasileiro. De contrato renovado, Neymar também trabalhou com o grupo na parte da manhã.