Santos oficializa Alexandre Mattos como novo executivo de futebol do clube: 'Trabalho e união'

O Santos oficializou nesta quinta-feira a contratação de Alexandre Mattos para o comando do departamento de futebol. Ele vai assumir a função de diretor executivo e tem a missão de resgatar o clube das últimas colocações do Campeonato Brasileiro.

"O Santos é um clube que tem um carisma mundial. Quando o presidente Marcelo (Teixeira) me chamou, passou um filme das tantas vezes que vim à Vila Belmiro. O tanto que é difícil jogar aqui. É um desafio que sempre teve na minha mente e no meu coração", afirmou.

Ciente do momento complicado que o clube vive, ocupa a antepenúltima colocação do Campeonato Brasileiro com oito pontos em 11 rodadas, Mattos revelou estar atento a todas as possibilidades para mudar o cenário atual.