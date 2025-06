Santa Cruz, Gramadense e Lajeadense vencem jogos pela nona rodada da Divisão de Acesso; veja a tabela

Nos Plátanos, em Santa Cruz do Sul , o time da casa venceu o Real SC , de Tramandaí, por 1 a 0 . O gol foi marcado pelo centroavante Patrikão. O resultado deixou a equipe na 10ª colocação, com oito pontos.

E por fim, o Lajeadense venceu o Brasil de Farroupilha , na Arena Alviazul, por 2 a 1 , de virada. O zagueiro Rafael Klein marcou primeiro para os visitantes. No entanto, Selson e Cadinho fizeram os gols da vitória dos donos da casa, que agora estão na quarta posição, com 14 pontos.

Nesta quarta-feira, o Glória recebe o Novo Hamburgo, em Vacaria, às 19h, no Altos da Glória. Este será o primeiro jogo de Rogério Zimmermann à frente do clube do Vale do Sinos.