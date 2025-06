Salzburg vence Pachuca (2-1) na estreia na Copa de Clubes e lidera grupo do Real Madrid

O RB Salzburg venceu o Pachuca por 2 a 1 em sua estreia no Grupo H da Copa do Mundo de Clubes nesta quarta-feira (18), em uma partida que teve que ser interrompida durante mais de uma hora devido a uma tempestade.

Aos 42 minutos, o israelense Óscar Gloukh recebeu, cortou para dentro e chutou de pé direito de fora da área, longe do alcance do goleiro Carlos Moreno.

Com o reinício do jogo, os mexicanos diminuíram por meio de uma cobrança de falta de Bryan González (56').

Vinte minutos depois, o austríaco Karim Onisiwo marcou de cabeça o gol da vitória (76').

Com este resultado, o Salzburg assume a liderança do Grupo H, com três pontos, e manda o Pachuca para a lanterna.

Seus companheiros de chave, Real Madrid e Al Hilal, têm um ponto cada após o empate (1-1) em Miami.

Os mexicanos vão encarar os 'merengues' no domingo em Charlotte, Carolina do Norte, enquanto os austríacos vão enfrentar os sauditas em Washington, D.C.

- Salzburg domina -

A juventude do time austríaco se fez sentir desde o início, gerando pressão e avançando em alta velocidade para interromper jogadas. O Pachuca teve dificuldades para ganhar a posse de bola.

O Salzburg usou uma formação única, o 4-2-2-2, dominando completamente o campo, se conectando rapidamente, enviando os dois laterais ao ataque ao mesmo tempo e criando ligações rápidas.

Essa espécie de corredor também permitiu que eles bloqueassem os avanços dos atacantes mexicanos, que tinham dificuldades para se conectar.

No entanto, bastou um momento de descuido para que um passe em profundidade chegasse a Rondón, que se virou na frente do seu marcador e chutou. Mas Zawieschitzky estava atento para afastar a bola de forma magistral.

O goleiro de 18 anos, que foi titular devido à lesão de Alexander Schlager, logo em seguida defendeu outro chute de Montiel em um ataque confuso em sua própria área.

As triangulações de Baidoo com Nene Dorgeles, ou as ações individuais deste último, levavam perigo aos 'Tuzos'.

- Solomon busca, Gloukh encontra -

'El Rey' Salomon voltou a marcar presença após uma assistência inteligente de Alexei Dominguez, mas o jovem goleiro austríaco se destacou mais uma vez.

Os 'Tuzos' conseguiram criar algumas jogadas coletivas que também resultaram em uma cabeçada de Bauermann e um chute de Palavecino, sempre com a assistência precisa de Montiel.

Mas os mexicanos sofreram com a estrela da noite chuvosa, Gloukh, que abriu o placar com um chute inalcançável após uma assistência de Sulzbacher.

As arquibancadas do TQL quase vazio tinham mais torcedores do Pachuca, mas o campo era austríaco.

- Depois da chuva -

Uma tempestade forçou a interrupção da partida por mais de uma hora. Na volta, o Pachuca parecia ter se livrado de sua falta de precisão. Substituiu o titular, Kenedy, pelo outro, John Kennedy, ex-jogador do Fluminense.

Os austríacos não conseguiram se conectar rapidamente no reinício e, após uma falta, 'El Cotorro' González marcou de falta com categoria.

O otimismo voltou, mas não durou muito. O capitão austríaco, Mads Bistrup, cruzou com perfeição para a cabeça de Onisiwo, que entrou descansado e concentrado no segundo tempo.

O gol acabou com as esperanças dos 'Tuzos' e a invencibilidade dos times latino-americanos na Copa do Mundo de Clubes.

Escalações:

Pachuca: Carlos Moreno - Luis Rodríguez, Federico Pereira, Eduardo Gabriel, Bryan González - Elías Montiel (Carlos Sánchez 88'), Agustín Palavecino (Santiago Homenchenko 77') - Pedro Pedraza (John Kennedy 55'), Alexei Dominguez (Avilés Hurtado 87'), Salomón Rondón (cap), Kenedy (Alan Bautista 77'). Técnico: Jaime Lozano.

Salzburg: Christian Zawieschitzky - Stefan Lainer, Joane Gadou Kouakou, Jacob Rasmussen, Frans Krätzig (John Mellberg 88') - Nene Dorgeles, Mads Bidstrup (cap), Valentin Sulzbacher (Soumaila Diabate 55'), Oscar Gloukh (Adam Daghim 79') - Edmund Baidoo (Karim Onisiwo 55'), Petar Ratkov (Yorbe Vertessen 55'). Técnico: Thomas Letsch.