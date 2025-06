Saiba quem são os gaúchos que disputarão o Mundial de Clubes

De Estância Velha, Eduardo Bauermann atua no Pachuca, do México. @evertonvina / Instagram / Reprodução

Não há clube gaúcho no Mundial de Clubes. Porém, isso não significa que o Rio Grande do Sul não terá representantes no torneio disputado nos Estados Unidos. Dez jogadores nascidos no Estado terão em campo. Também há um técnico e um bandeirinha.

A seguir, confira o perfil de todos os gaúchos que estarão no gramado — ou na beira dele — no Mundial, que começa neste sábado (14). Confira abaixo as lista.

João Paulo (Seattle Sounders)

João Paulo está há seis temporadas na sua atual equipe. Seattle Sounders / Divulgação

O meio-campista está há seis temporadas no Seattle Sounders, um dos anfitriões do Mundial. Formado nas categorias de base do Inter, atuou pelo clube entre 2010 e 2013.

Marcou um gol em 43 partidas. Natural de Serafina Corrêa, também atuou por Santa Cruz, Atlético-GO e Botafogo.

Yan Sasse (Espérance)

Yan Sasse é um dos destaque do time da Tunísia. Fethi Belaid / AFP

Cria da Restinga, em Porto Alegre, Yan Sasse fez carreira sem defender equipes do Rio Grande do Sul, assim como o seu amigo Raphinha, hoje no Barcelona. Seu primeiro clube foi o Coritiba. Ainda no Brasil passou por Vasco e América-MG.

No Exterior, se arriscou pelo Caykur Rizespor-TUR e pelo Wellington Phoenix-NZE. É um dos destaques do Espérance, da Tunísia, onde atua desde 2023. Marcou 21 gols em 71 partidas.

Erick Farias (Ulsan HD)

Erick Farias começou o ano no Juventude. Porthus Junior / Agencia RBS

Até o término do Gauchão, Erick Farias desfilava o seu futebol pelo Juventude. Pelotense, chegou a abandonar a carreira para trabalhar como motorista de aplicativo.

Na Coreia do Sul, se tornou um dos grandes nomes do campeonato nacional, apesar do pouco tempo desde a sua chegada. São nove gols em 15 partidas. Passou pela base do Grêmio e também jogou por Vasco e Ypiranga.

Erik (Al Ain)

Lateral foi formado no Inter. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

Mais um caso de jogador formado na base da dupla Gre-Nal, mas sem atuar nos profissionais. Em 2020, o lateral foi vendido pelo Inter ao Al-Ain por cerca de US$ 750 mil (R$ 4 milhões na época). Erick é natural de Quaraí, na fronteira com o Uruguai.

Eduardo Bauermann (Pachuca)

Zagueiro com passagem pelo Inter entre 2010 e 2017. Esteve envolvido com suspeita de manipulação de resultados e ficou um ano suspenso quando defendia o Santos. Chegou ao México no segundo semestre de 2024 após passar pelo Everton-CHI. Nasceu em Estância Velha.

Lima (Fluminense)

Lima foi campeão da Libertadores pelo Fluminense. Marcelo Gonçalves / Fluminense/Divulgação

Nascido em Porto Alegre, Lima foi formado pelo Grêmio. Nos profissionais atuou em 2017 e 2018. Ainda vestiu a camisa do Ceará antes de chegar ao Fluminense, onde foi campeão da América.

Everaldo (Fluminense)

Hoje no Flu, Everaldo passou pelo Grêmio sem sucesso. Marcelo Gonçalves / Fluminense/Divulgação

Tem uma extensa lista de serviços prestados em diferentes clubes. Nascido em Garibaldi, atuou por Caxias e Grêmio no Rio Grande do Sul. Marcou um gol pelo Tricolor em 2014.

O currículo também conta com jogos por CSA, Figueirense, Paysandu, Água Santa, Santa Cruz, Al-Faisaly FC, da Arábia Saudita, Novorizontino, Atlético-GO, Querétaro-MEX, Chapecoense, Kashima Antlers, Bahia e, ufa, Fluminense.

Raul Steffens (Botafogo)

No ano passado, Raul estava no São Luiz. Lucas Dornelles/E.C. São Luiz

O goleiro tem uma das histórias mais inusitadas dos tempos atuais. Saiu do São Luiz no ano passado para ser goleiro do campeão da América.

Reserva de John, Raul, nascido em Tapera, surgiu no Juventude. Também atuou por Cascavel, CSA, Cianorte, Aimoré, Novo Hamburgo e Barra-SC. Pelo Botafogo disputou seis partidas.

Alex Telles (Botafogo)

Hoje no Botafogo, Alex Telles passou por Juventude e Grêmio. Vítor Silva/Botafogo

Lateral de Copa do Mundo, Alex Telles rodou pela Europa até voltar ao Brasil para defender o Botafogo. Natural de Caxias do Sul, defendeu Galatasaray, Porto, Inter de Milão, Manchester United e Sevilla.

Também jogou pelo Al-Nassr, da Arábia Saudita. Mas tudo começou no Juventude e no Grêmio.

Léo Ortiz (Flamengo)

Léo Ortiz é filho do ex-jogador de futsal Ortiz. Lucas Figueiredo / CBF/Divulgação

Zagueiro de bom passe, Léo Ortiz está em seu terceiro clube na carreira. Nascido em Porto Alegre, foi formado pelo Inter e vendido ao Bragantino. Está no Flamengo desde o ano passado.

Renato Portaluppi (Fluminense)

Renato Portaluppi vai para mais um Mundial. Marcelo Gonçalves / Divulgação/Fluminense FC

Depois de dois Mundiais pelo Grêmio, um como jogador e outro como técnico, Renato Portaluppi disputará o torneio pelo Fluminense.

Natural de Guaporé, era o técnico gremista até o ano passado, desembarcou nas Laranjeiras em abril deste ano.

Rafael da Silva Alves (árbitro assistente)

Rafael Alves está no quadro da Fifa desde 2022. Arquivo Pessoal / Divulgação

No apito, o Rio Grande do Sul terá um representante. De Porto Alegre, Rafael da Silva Alves, árbitro assistente de 42 anos, foi convocado pela Fifa para bandeirar no torneio. Ele está no quadro da entidade desde 2022.