Saiba qual é a lesão de Paulinho, herói do Palmeiras no Mundial de Clubes

Paulinho marcou pelo Palmeiras no Mundial de Clubes pelo segundo jogo seguido. Em ambas oportunidades, o camisa 10 da equipe paulista lamentou por não estar 100% na disputa da competição nos Estados Unidos.

Contratado no começo do ano, o atacante desembarcou em São Paulo e teve que passar por cirurgia. Desde março de 2024, Paulinho sofre com uma fratura por estresse na tíbia da perna direita.