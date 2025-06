Sabalenka vence Anisimova e vai às quartas de final de Roland Garros

A tenista bielorrussa Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, derrotou a americana Amanda Anisimova (16ª) em dois sets neste domingo (1º) e se classificou para as quartas de final de Roland Garros.

Sabalenka, que ainda busca seu primeiro título no Grand Slam parisiense, foi a única das quatro jogadoras que se classificaram para as quartas de final neste domingo a fazê-lo sem precisar jogar três sets.

Três vezes campeã do Grand Slam (Aberto da Austrália 2023 e 2024 e US Open 2024), Sabalenka venceu a partida por 7-5 e 6-3 em pouco mais de uma hora e meia na quadra Suzanne-Lenglen.

Finalista de Roland Garros aos 17 anos em 2019, após ter derrotado Sabalenka naquela edição do torneio, Anisimova, hoje com 23 anos, fez a número 1 do mundo tremer no primeiro set.