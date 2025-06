Sabalenka vai enfrentar Vondrousova nas semifinais do WTA 500 de Berlim

A tenista bielorrussa número 1 do mundo, Aryna Sabalenka, avançou para as semifinais do WTA 500 de Berlim, disputado na grama, nesta sexta-feira (20), e vai enfrentar a tcheca Marketa Vondrousova (164ª colocada do ranking mundial) no sábado, por uma vaga na final na capital italiana.

Nas quartas de final desta sexta-feira, Sabalenka salvou quatro match points contra a cazaque Elena Rybakina, antes de vencer em três sets por 7-6 (8/6), 3-6 e 7-6 (8/6), em 2 horas e 42 minutos de uma batalha acirrada.

A três vezes campeã de Grand Slams (Aberto da Austrália de 2023 e 2024, US Open de 2024) enfrentará no sábado a ex-campeã de Wimbledon, Marketa Vondrousova, que caiu para a 164ª posição do ranking mundial após vários meses afastada do circuito devido a uma lesão no ombro direito.

Vondrousova derrotou com tranquilidade a tunisiana Ons Jabeur (6-4 e 6-1) em uma releitura da final de Wimbledon de 2023, vencida pela tcheca.

Na outra metade da chave, a chinesa Wang Xinyu (49ª colocada no ranking mundial) continuou sua trajetória após eliminar nas oitavas de final a americana Coco Gauff, atual campeã de Roland Garros.

Wang aproveitou o abandono da espanhola Paula Badosa (10ª colocada) devido a problemas físicos no final do primeiro set, que as chinesa venceu por 6 a 1.

Nas quartas de final em Berlim, a russa Liudmila Samsonova (20ª colocada do mundo) atropelou a americana Amanda Anisimova com parciais de 6-1 e 6-1 e será a adversária de Wang pela outra vaga na final.

. Simples feminino - Quartas de final:

Aryna Sabalenka (BLR/N.1) x Elena Rybakina (CAZ) 7-6 (8/6), 3-6, 7-6 (8/6)

Markéta Vondrousová (CZE) x Ons Jabeur (TUN) 6-4, 6-1

Liudmila Samsonova (RUS) x Amanda Anisimova (EUA) 6-1, 6-1

Wang Xinyu (CHN) x Paula Badosa (ESP/N.8) 6-1, 0-0 e abandono