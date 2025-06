Sabalenka pede desculpa a Gauff por declaração após vice em Roland Garros: "Cometi um erro"

Sabalenka é a atual número 1 do mundo.

Aryna Sabalenka, assumiu publicamente o seu erro ao minimizar a conquista da americana Coco Gauff após o título do torneio de Roland Garros.

Frustrada por ter perdido a decisão, a tenista número 1 do ranking deu uma entrevista após a partida e disse que a rival só ficou com o troféu porque ela havia jogado muito mal. Em entrevista exclusiva ao Eurosport, no entanto, ela lamentou suas declarações.