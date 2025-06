Swiatek confirma favoritismo e vai duelar com Sabalenka em Roland Garros

Swiatek tem dominado Roland Garros nos últimos anos. JULIEN DE ROSA / AFP

Desde abril de 2022, a liderança do ranking feminino esteve apenas no poder de Iga Swiatek, hoje a quinta colocada (125 semanas) e Aryna Sabalenka, atual número 1 do mundo (41). Polonesa e bielorrussa fazem campanha excepcional em Roland Garros e, pela primeira vez na história, se enfrentarão no Grand Slam de Paris. Com triunfos nesta terça-feira (3), elas se garantiram na semifinal de quinta, quando farão o 13º confronto.

Mesmo ganhando o último encontro, em Cincinnati, em agosto do ano passado, e vindo embalada pela liderança do ranking, Sabalenka chegará ao tão aguardado embate sem o favoritismo. No retrospecto geral, são oito vitórias a quatro para a polonesa e 5 a 1 quando os duelos ocorrem nas quadras de saibro.

Com sua 26ª vitória consecutiva em Roland Garros, Iga fez 6/1 e 7/5 sobre a ucraniana Elina Svitolina, a tricampeã Swiatek igualou Rafael Nadal, o rei do saibro parisiense, com 40 vitórias no Grand Slam na era aberta.

O resultado torou a polonesa a segunda tenista mais rápida a conquistar 40 vitórias na chave principal de simples do Aberto da França na Era Aberta (empatando com Bjorn Borg) - apenas Rafael Nadal conseguiu isso em menos partidas (41).

Nadal lidera a lista de vitórias seguidas em Paris, com 39 triunfos, contra 29 de Chris Evert, 28 de Bjorn Borg e agora os 26 de Swiatek, que superou os 25 de Monica Seles.

— Sinto que nesta quadra e, no geral, em Roland Garros, devo sempre me esforçar até o fim e lutar por tudo. Porque há mais probabilidade de eu superar algumas coisas do que em outras. Talvez eu simplesmente acredite um pouco mais — avaliou Swiatek, antes de exaltar a rivalidade com Sabalenka.

— Com certeza, nossa rivalidade está nos desafiando, eu acho, mas não se trata apenas do nível do tênis. Trata-se de tudo, de como trabalhamos e do nosso profissionalismo — afirmou a tenista que chegou à 100ª vitória no saibro em 114 partidas disputadas em nível WTA. Somente três jogadoras chegaram em tal número com menos jogos do que a polonesa: Chris Evert e Margaret Court (109 cada) e Monica Seles (113).