Sabalenka avança às quartas em Roland Garros e vai enfrentar campeã olímpica

Número 1 do mundo, a bielorrussa demonstrou solidez e força mental, especialmente nos momentos decisivos do segundo set, quando precisou de oito match points para fechar o jogo.

Com a vitória, a líder do ranking atingiu a marca de 10 classificações consecutivas para quartas de final de torneios de Grand Slam, algo que não era alcançado desde Serena Williams, entre 2014 e 2017.

Como foi o jogo

No primeiro set, Sabalenka quebrou o saque de Anisimova no quarto game e chegou a abrir 5/2. No entanto, a estadunidense reagiu e empatou em 5/5. Mesmo assim, a número 1 do ranking conseguiu mais um break e fechou o set em 7/5.