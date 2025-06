Russell vence GP do Canadá marcado por choque entre McLarens; Bortoleto é 14º

O piloto britânico George Russell (Mercedes) venceu o Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 neste domingo (15), após largar da pole position, garantindo assim sua primeira vitória da temporada na décima prova de um total de 24 do campeonato.

O atual campeão mundial, o holandês Max Verstappen (Red Bull) terminou em segundo e o prodígio italiano Andrea Kimi Antonelli, companheiro de equipe de Russell na Mercedes, conseguiu o primeiro pódio de sua carreira na principal categoria do automobilismo com seu terceiro lugar.

Atrás deles, as McLarens do líder do campeonato, Oscar Piastri, e de seu adversário mais próximo, Lando Norris, disputavam o quarto lugar. Na reta final, quando começavam a volta 67 das 70, Norris tocou na traseira do carro de seu companheiro de equipe, perdeu o controle e bateu no muro à sua esquerda, parando com o carro danificado.

"Desculpe, a culpa é minha. Má sorte, desculpe. Foi algo estúpido da minha parte", respondeu o britânico pelo rádio após o incidente.

O choque provocou a entrada do safety car, que encerrou a corrida, sem chances para mais ação no circuito Giles Villeneuve.

As Ferraris do monegasco Charles Leclerc, e do britânico Lewis Hamilton, terminaram em quinto e sexto lugares, seguidas pela Aston Martin do veterano espanhol Fernando Alonso.

Nico Hulkenberg (Sauber), Esteban Ocon (Haas) e Carlos Sainz (Williams) completaram o top 10.

O argentino Franco Colapinto (Alpine) terminou na 13ª posição, logo à frente do brasileiro Gabriel Bortoleto (Sauber).

--- Resultados do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1 no circuito Gilles Villeneuve em Montreal:

1. George Russell (GBR/Mercedes) os 305,270 km em 1h 31:52.688

2. Max Verstappen (HOL/Red Bull) a 0.228

3. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1.014

4. Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes) 2.109

5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 3.442

6. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 10.713

7. Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes) 10.972

8. Nico Hülkenberg (ALE/Sauber-Ferrari) 15.364

9. Estéban Ocon (FRA/Haas-Ferrari) a 1 volta

10. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) a 1 volta

11. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) a 1 volta

12. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) a 1 volta

13. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) a 1 volta

14. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) a 1 volta

15. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) a 1 volta

16. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) a 1 volta

17. Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes) a 1 volta

18. Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes) a 4 voltas

Obs.: Os demais pilotos não terminaram a prova

- Mundial de pilotos:

1. Oscar Piastri (AUS) 198 pontos

2. Lando Norris (GBR) 176

3. Max Verstappen (HOL) 155

4. George Russell (GBR) 136

5. Charles Leclerc (MON) 104

6. Lewis Hamilton (GBR) 79

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 63

8. Alexander Albon (TAI) 42

9. Estéban Ocon (FRA) 22

10. Isack Hadjar (FRA) 21

11. Nico Hülkenberg (ALE) 20

12. Lance Stroll (CAN) 14

13. Carlos Sainz Jr (ESP) 13

14. Pierre Gasly (FRA) 11

15. Yuki Tsunoda (JPN) 10

16. Fernando Alonso (ESP) 8

17. Oliver Bearman (GBR) 6

18. Liam Lawson (NZL) 4

19. Gabriel Bortoleto (BRA) 0

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Jack Doohan (AUS) 0

- Mundial de construtores:

1. McLaren-Mercedes 374 pontos

2. Mercedes 199

3. Ferrari 183

4. Red Bull 162

5. Williams-Mercedes 55

6. Haas-Ferrari 28

7. Racing Bulls-Red Bull 28

8. Aston Martin-Mercedes 22

9. Sauber-Ferrari 20

10. Alpine-Renault 11

./bds/bur-dam/cl/aam