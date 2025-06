Russell larga na pole no GP do Canadá de Fórmula 1; Bortoleto para no Q1

Piloto da Mercedes larga na frente pela primeira vez em 2025. MINAS PANAGIOTAKIS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

George Russell, da Mercedes, vai largar na pole position do Grande Prêmio do Canadá de Fórmula 1. O inglês cravou o melhor tempo deste sábado (31) e conquistou a sua primeira pole da temporada. No Circuito Gilles Villeneuve, ele terá Max Verstappen, da Red Bull, como companhia na primeira fila.

Depois de largar em 12° na Espanha, seu melhor grid na temporada, o brasileiro Gabriel Bortoleto parou no Q1, fechando na 16ª posição.

Q1

A melhor volta da primeira parte da classificação foi de Lando Norris, da McLares e vice-líder do campeonato, com 1min11s826. Com o tempo, o inglês estabeleceu aquilo que, naquele momento, era a melhor volta do final de semana.

Depois dele, veio Oscar Piastri, também da McLaren e líder na classificação geral, com 1min11s939. Lewis Hamilton e Charles Leclerc, da Ferrari, e Fernando Alonso, da Aston Martin, completaram os cinco melhores da etapa.

Bandeira vermelha

O Q1 foi marcado por uma bandeira vermelha, faltando pouco menos de quatro minutos para o término da sessão. Sem batidas ou causas aparentes, o carro de Alex Albon, da Williams, soltou diversas peças na pista, causando a interrupção da classificação. Nesse momento, Alonso era o líder, mas logo no retorno foi ultrapassado pelos carros da Ferrari e McLaren.

Brasileiro

O brasileiro Gabriel Bortoleto começou bem e, na sua primeira volta rápida, era o terceiro na classificação. Depois, não conseguiu melhorar o tempo e logo começou a cair posições. Na classificação final, o brasileiro fechou na 16ª posição e terminou fora do Q2 por 007.

Em 17º lugar ficou Carlos Sainz, da Williams; em 18º, Lance Stroll, da Aston Martin; em 19º Liam Lawson, da Racing Bulls; em 20º Pierre Gasly, da Alpine.

Q2

Melhorando a marca da etapa anterior, George Russell (Mercedes) fez aquele que era o melhor tempo do final de semana para se classificar para a disputa da pole position. O inglês completou a volta em 1min11s570.

O Q2 começou com liderança de Max Verstappen (Red Bull), que fez a sua melhor volta de pneus médios enquanto todos os outros pilotos usavam o composto macio. Mais para o final da sessão, outros competidores também adotaram a estratégia — inclusive Russell.

O argentino Fanco Colapinto (Alpine) participou da disputa, mas acabou na 12ª colocação, não classificando para o Q3. Na frente dele, Yuki Tsunoda (Red Bull), foi o primeiro fora da zona de corte. Depois, ficaram, respectivamente: Nico Hülkenberg (Sauber), Oliver Bearman (Haas) e Esteban Ocon (Haas).

Q3

O Q3 foi aberto por Charles Leclerc, primeiro a marcar uma volta. Depois de alternâncias na liderança, a pole position ficou com George Russell, que anotou a melhor volta no último instante possível, quando o cronometro já estava zerado. Essa é a primeira vez que o piloto larga na frente em 2025 e o segundo ano consecutivo que ele larga na pole position no Canadá.

Em segundo lugar, completando a primeira fila, ficou Max Verstappen. Em terceiro, vem o atual líder do campeonato Oscar Piastri, ao lado do jovem Kimi Antonelli, da Mercedes.

Confira a classificação final

George Russell (Mercedes) Max Verstappen (Red Bull) Oscar Piastri (McLaren) Kimi Antonelli (Mercedes) Lewis Hamilton (Ferrari) Fernando Alonso (Aston Martin) Lando Norris (McLaren) Charles Leclerc (Ferrari) Alex Albon (Williams) Isack Hadjar (Racing Bulls) Yuki Tsunoda (Red Bull)* Franco Colapinto (Alpine) Nico Hulkenberg (Sauber) Oliver Bearman (Haas) Esteban Ocon (Haas) Gabriel Bortoleto (Sauber) Carlos Sainz (Williams) Lance Stroll (Aston Martin) Liam Lawson (Racing Bulls) Pierre Gasly (Alpine)