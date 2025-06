Russell credita vitória no GP do Canadá de F-1 à pole e às condições climáticas

George Russell conquistou no GP do Canadá de Fórmula 1 a primeira pole e a primeira vitória da temporada não só dele, mas também da Mercedes. Ele atribui a vitória deste domingo no circuito Gilles Villeneuve ao desempenho no treino classificatório e às condições climáticas.

"É incrível estar de volta ao alto do pódio", afirmou Russell. "No ano passado, ficamos perto da vitória aqui, mas hoje conseguimos fazer jus a ela. Em parte graças à incrível volta da pole ontem", completou ele, que roubou a pole position de Max Verstappen no final da sessão.

"Também estou muito feliz por ver Kimi (Antonelli) no pódio. É um grande dia para toda a equipe", afirmou ele, citando o companheiro de equipe, que terminou na terceira posição, atrás de Verstappen.

Questionado se o resultado no Canadá pode significar mais equilíbrio na disputa com a McLaren na temporada, Russell foi direto "Não, está um pouco mais frio por aqui. Adoraria ter mais esperanças, mas acho que a força do nosso carro está nessas condições mais frias. Vamos ver as próximas corridas, mas vamos aproveitar por enquanto."

A McLaren lidera o Mundial de Construtores com 374 pontos, e a Mercedes aparece na segunda posição, com 199. Entre os pilotos, Russell está na quarta colocação, atrás dos pilotos da McLaren, Oscar Piastri (198) e Lando Norris (176), e de Verstappen (155), com 136.