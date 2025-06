Roma oficializa Gian Piero Gasperini como novo treinador da equipe principal

Gasperini deixou o ex-clube no sábado após cumprir um trabalho marcante na equipe de Bérgamo, onde venceu a Liga Europa, foi finalista da Copa da Itália (perdeu a decisão para a Juventus) e alcançou ainda as quartas de final da Champions League.

Em seu site, a equipe grená tornou oficial a vinda do novo comandante. "A AS Roma tem o prazer de anunciar que Gian Piero Gasperini é o novo Diretor Técnico da Equipe Principal. A carreira de Gasperini até agora tem sido caracterizada por táticas inovadoras, ética de trabalho e uma extraordinária capacidade de desenvolver jogadores", diz parte do texto da postagem que finaliza a mensagem com um "Bem-vindo Mister!"