Sabalenka (E) e Swiatek (D) se enfrentam em uma das semifinais.

As semifinais do torneio feminino de Roland Garros estão definidas, com confrontos que prometem ser históricos. De um lado, duas das melhores tenistas da atualidade, do outro uma das maiores surpresas do campeonato.

Aryna Sabalenka, número 1 do mundo, encara Iga Swiatek, atual campeã de Roland Garros — com quatro conquistas na carreira. No outro lado da chave, Coco Gauff, segunda melhor ranqueada da WTA, joga contra Loïs Boisson, francesa que entrou no torneio via wild card e vem surpreendendo pela campanha.

Aryna Sabalenka x Iga Swiatek

Das duas principais tenistas do mundo na atualidade, apenas uma vai para a final. Sabalenka e Swiatek se enfrentarão nesta quinta-feira (5), às 10h, na quadra Philippe-Chartier.

A bielorrussa, líder do ranking mundial, busca o título inédito em Roland Garros. Contra a adversária polonesa, Sabalenka tem retrospecto negativo, com 4 vitórias em 12 partidas.

Swiatek terá os oito triunfos contra a rival e os quatro títulos conquistado no saibro francês a seu favor. Este será o primeiro jogo entre as duas em Roland Garros, um belo atrativo para uma semifinal.

Coco Gauff x Loïs Boisson

Duas tenistas jovens, mas que vivem momentos distintos na carreira, se enfrentam na quadra principal, a partir das 11h10min desta quinta.

Gauff é a segunda colocada do ranking e já venceu o Australian Open, tendo apenas 21 anos. A estadunidense é uma realidade e o futuro do tênis feminino.

Do outro lado, a única representante que restou da França no torneio. Boisson começou Roland Garros em 361º no rankings e pode terminar dentro do top 20 em caso de título. A francesa de 22 anos teve lesões que atrapalharam sua evolução. Porém, o desempenho em Roland Garros a coloca em um patamar mais elevado do que todos esperavam.