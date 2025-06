River Plate e Monterrey ficam no empate no 'embolado' Grupo E do Mundial de Clubes

Com as arquibancadas lotadas e com hegemonia argentina no Rose Bowl, em Los Angeles, River Plate e Monterrey ficaram no empate, sem gols, neste sábado, no 'embolado' Grupo E do Mundial de Clubes. Com o resultado, o River fica com quatro pontos, igualando-se à Internazionale de Milão. O Monterrey soma dois e ainda sonha com baga nas oitavas de final.

A última rodada do grupo será disputada na quarta-feira com Internazionale x River Plate e Urawa Red x Monterrey.

O River Plate tentou se impor desde o início do jogo, concentrado jogadas pelo lado esquerdo do ataque, mas o Monterrey não se intimidou e ganhou a posse de bola, principalmente pelo bom trabalho feito pelo seu meio de campo.

Este domínio mexicano foi concretizado logo aos cinco minutos quando Ocampos forçou Armani a fazer a primeira defesa. A partir daí, o Monterrey, mais bem armado em campo, ganhou moral e Canales, aos 13, mais uma vez fez o goleiro argentino entrar em ação. A resposta do River veio em cobrança de falta de Mastantuono, que Andrada defendeu.

O jogo ficou muito truncado na metade da primeira etapa. Com as equipes forçando muito na marcação e cometendo faltas. Não havia espaço para criar jogadas. O experiente zagueiro espanhol Sergio Ramos tentou 'apitar' o jogo, com muita catimba.

O primeiro tempo se 'arrastou' na terça parte final, em um dos momentos mais fracos tecnicamente do Mundial. Mas nos últimos minutos da primeira etapa o River pressionou e criou três boas chances para marcar. O meio-campista Galoppo, ex-São Paulo, errou por pouco, mas foi o zagueiro Martínez que perdeu a maior oportunidade do jogo, ao errar o alvo já na pequena área.

A primeira etapa sem inspiração terminou com 21 faltas (12 do River e 9 do Monterrey) e três cartões amarelos: Perez, Cataño pela equipe argentina e Rodriguez pelo time mexicano.

O segundo tempo começa como o primeiro. O River mais ativo, com a produção inteligente de Mastantuono. Aps 21 minutos, o canhoto acertou belo chute, mas Andrada fez grande defesa.

O Monterrey tentou repetir o feito do início do jogo e tomar a iniciativa, mas a defesa argentina esteve melhor posicionada, bloqueando as jogadas mexicanas.

O jogo ficou morno, com apenas o River tentando algo de ofensivo, mas sem criatividade. Aos 30 minutos, Borja, que havia entrado no segundo tempo, surgiu livre diante de Andrada, mas finalizou mal. Aos 39, em lance semelhante, o atacante ex-Palmeiras voltou a falhar.