River e Monterrey empatam sem gols pelo Grupo E da Copa de Clubes

River Plate e Monterrey empataram em 0 a 0 neste sábado (21), em um jogo duro disputado em Los Angeles, e terão que lutar por uma vaga nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes na terceira e última rodada do Grupo E.

Para se classificar, o River, que lidera a chave com 4 pontos, precisará de pelo menos um empate na próxima quarta-feira contra a Inter de Milão (2ª), que tem a mesma pontuação.

Já o Monterrey (3º, 2 pontos) terá a obrigação de vencer o já eliminado Urawa Red Diamonds do Japão no mesmo dia para poder avançar.

O time argentino foi o que mais lutou por uma vitória no estádio Rose Bowl, o que lhe daria a vaga antecipada.

Os 'Millonarios', com a joia Franco Mastantuono como principal arma, encurralaram o Monterrey no segundo tempo, mas pararam na boa atuação do goleiro Esteban Andrada. Na reta final da partida, a equipe ficou com um jogador a menos pela expulsão do volante Kevin Castaño (90'+1).

Ex-Boca Juniors, Andrada frustrou a tentativa do River Plate de evitar um confronto de vida ou morte com a Inter, que horas antes venceu de virada o Urawa por 2 a 1.

O primeiro jogo entre times latino-americanos na Copa de Clubes se estendeu às arquibancadas do Rose Bowl, palco onde o Brasil foi tetracampeão mundial em 1994.

Ao todo, 57.393 espectadores acompanharam a partida, com público bem dividido entre torcedores do River e do Monterrey.

O time mexicano, motivado após o empate na estreia contra a Inter (1 a 1), acabou segurando o resultado que buscava, num jogo muito pegado, com 39 faltas, e pouco brilho de ambos os lados, a não ser por lampejos de Mantantuono e do espanhol Sergio Canales, cérebro do Monterrey.

- Mastantuono incisivo -

O jogo também foi repleto de reencontros. Maximiliano Meza, escolhido pelo técnico Marcelo Gallardo para substituir o lesionado Sebastián Driussi, era jogador do Monterrey até o ano passado, que também contou com os argentinos Andrada, Jorge Rodríguez, Germán Berterame e Lucas Ocampos, que passou pela base do River Plate.

Os argentinos começaram pressionando, mas baixaram o ritmo conforme abriam espaços na defesa. Os mexicanos quase aproveitaram em uma arrancada de Canales, que na hora de finalizar errou o alvo.

A partida entrou em uma fase mais ríspida, com os argentinos Enzo Pérez, comandante do meio-campo do River, e Jorge Rodríguez, ponta do Monterrey, recebendo cartões amarelos que os deixarão de fora da última rodada da fase de grupos.

Sob o calor californiano, a intensidade das equipes foi diminuindo e o ataque do River passou a depender da habilidade de Mastantuono na bola parada.

Aos 27 minutos, o jovem de 17 anos, que já está negociado com o Real Madrid, tentou surpreender Andrada com uma cobrança de falta por cima da barreira, mas o goleiro evitou o gol.

Nos acréscimos do primeiro tempo o River teve suas duas melhores chances de abrir o placar. Em uma delas, Martínez Quarta recebeu na pequena área e finalizou por cima.

- Andrada segura o River -

O River também partiu para o ataque no segundo tempo. O zagueiro espanhol Sergio Ramos e a defesa do Monterrey arregaçaram as mangas para conter a ofensiva argentina.

A pressão, no entanto, só se traduziu em duas chances de perigo que pararam em Andrada.

O veterano goleiro afastou um chute forte de esquerda de Mastantuono (67') e, dez minutos depois, defendeu uma tentativa cara a cara do colombiano Miguel Borja.

Os acréscimos só serviram para que o River perdesse outro jogador para o duelo decisivo com a Inter, Kevin Castaño, que recebeu o segundo cartão amarelo por matar um contra-ataque.

- Escalações:

River Plate: Franco Armani - Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña - Kevin Castaño, Enzo Pérez (Matías Kranevitter, 84'), Maximiliano Meza (Ignacio Fernández, 71') Giuliano Galoppo (Miguel Borja, 71') - Franco Mastantuono (Gonzalo Martínez, 84') e Facundo Colidio. Técnico: Marcelo Gallardo.

Monterrey: Esteban Andrada - Erick Aguirre, Stefan Medina, Sergio Ramos, Gerardo Arteaga - Jorge Rodríguez (Víctor Guzmán, 79'), Sergio Canales (Alfonso Alvarado, 88'), Nelson Deossa, Jesús Corona (Johan Rojas, 64') - Lucas Ocampos (Roberto de la Rosa, 64') e Germán Berterame (Fidel Ambriz, 64'). Técnico: Domènec Torrent.