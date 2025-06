River domina o Urawa Red Diamonds e vence em estreia no Mundial de Clubes

Buda Mendes / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Um jogo com a assinatura da maturidade de Marcello Gallardo e seus comandados. Na sua estreia no Mundial de Clubes, o River Plate controlou o jogo, fez 3 a 1 no Urawa Red Diamonds, do Japão, e conquistou a primeira vitória na competição, nesta terça-feira (17).

Os gols dos argentinos foram marcados por Colidio, Driussi e Mastantuono, com destaque para duas assistências do lateral Acuña. Matsuo, de pênalti, fez o de honra para os japoneses.

O River Plate é, momentaneamente, o líder do grupo E. A outra partida da primeira rodada da chave acontece às 22h desta terça-feira (17), entre Monterrey x Inter de Milão.

River abre o placar cedo

O jogo começou em ritmo lento, mas, logo na primeira finalização, o River Plate levou perigo. Aos 8 minutos, o centroavante Driussi recebeu na entrada da área, girou, e finalizou rasteiro, no pé da trave esquerda do goleiro Nishikawa.

A ação ofensiva animou o River. E, quatro minutos depois, os argentinos abriram o placar. A bola rodou do meio para a esquerda, e Acuña cruzou na medida para Colidio. O atacante do River ganhou pelo alto de Danilo Boza e cabeceou firme para fazer 1 a 0.

Com a vantagem no placar, o River "sentou" em cima do resultado. E passou a controlar mais o jogo e a posse, sem realizar muitas ações de perigo. Mastantuono, embora cercado de muita expectativa, foi acionado, mas não conseguiu produzir tanto ofensivamente.

Os japoneses até ensaiaram uma reação, e tiveram gol anulado de cabeça por um impedimento flagrante de Hoibraaten. Mas esbarraram na falta de qualidade técnica. Com apenas 30% de posse de bola e menos de cem passes trocados ao fim do primeiro tempo, o placar se manteve a favor do River ao apito para o intervalo.

Argentinos aproveitam erro e ampliam

Para tentar manter o controle na meia cancha, Gallardo fez duas trocas no setor: colocou Galoppo, ex-São Paulo, e Meza, nos lugares de Nacho Fernandez e Enzo Perez. Os dois até participaram bem do jogo, mas cansaram.

E foi um erro individual, logo aos três minutos, que praticamente definiu o placar. O zagueiro Hoibraten errou o recuo para o goleiro, e Driussi aproveitou. Ele encobriu o goleiro com uma cabeçada para trás e fez 2 a 0.

Mas o autor do gol nem sequer conseguiu comemorar. Na queda, torceu o tornozelo, e acabou sendo substituído pelo ex-Grêmio Miguel Borja.

Quando o resultado parecia encaminhado, o Urawa Red ganhou sobrevida. Isso porque Acuña derrubou o ponta Takuro Kaneko dentro da área. O centroavante Matsuo chamou a responsabilidade, bateu com categoria, deslocando o goleiro Armani, para descontar e recolocar os japoneses no jogo.

Foi só aí que o técnico polonês Maciej Skorza pareceu acreditar que poderia sonhar com algo a mais no jogo. Aos 25 minutos, fez suas duas primeiras trocas: colocou em campo o brasileiro Thiago Santana no lugar de outro brasileiro, Matheus Savio, e Sekine no lugar de Kaneko.

Castigo no final

Mas o castigo veio justamente quando os japoneses eram melhores no jogo. Após cobrança de escanteio pela esquerda, novamente com assistência de Acuña, Meza subiu mais alto que a marcação, para voltar a ter dois de vantagem no placar: 3 a 1.

E por pouco o resultado não se transformou em goleada. De novo, em jogada de Acuña. Ele foi ao fundo, cruzou, para cabeçada de Mastantuono. O desperdício em nada mudou o cenário para os argentinos, que confirmaram seu favoritismo e a primeira vitória na competição.

FICHA TÉCNICA

Mundial de Clubes - 1ª rodada do grupo E - 17/06/2025

River Plate (3)

Armani; Montiel, Pezzella, Martínez Quarta e Acuña; Enzo Pérez (Meza), Castaño, e Nacho Fernandez (Galoppo); Facundo Colidio (Gonzalo Martínez), Franco Mastantuono e Sebastián Driussi (Borja). Técnico: Marcelo Gallardo.

Urawa Red Diamonds (1)

Nishikawa; Ishirara, Danilo Boza, Hoibraten e Naganuma (Ogiwara); Gustafson (Haraguchi), Yasui (Matsumoto), Kaneko (Sekine), Watanabe e Matheus Sávio (Thiago Santana); Matsuo. Técnico: Maciej Skorza

GOLS: Colidio (12/1°T); Driussi (2/2°T), Matsuo (13/2°T) e Meza (28/2ºT)

CARTÕES AMARELOS: Gustafson e Watanabe (Urawa Red Diamonds); Enzo Perez, Pezzella, Galoppo e Acuña (River)

ARBITRAGEM: Felix Zwayer, auxiliado por Robert Kempter e Christian Dietz.

LOCAL: Lumen Field, em Seattle (WA)