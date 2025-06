Rival de Renato Portaluppi no Mundial, meia sueco do Ulsan elogia Fluminense e exalta futebol coreano: "Podemos surpreender"

Darijan Bosanic concedeu coletiva organizada pela Fifa. Reprodução / FIFA

O meia sueco Darijan Bojanic, do Ulsan-COR, um dos adversários do Fluminense no Grupo F do Mundial de Clubes, demonstrou otimismo em uma boa performance da equipe sul-coreana na competição.

O atleta disse ter recebido informações positivas de seus colegas brasileiros sobre o time treinado Renato Portaluppi e citou o Borussia Dortmund como favorito da chave, que ainda conta com o Mamelodi Sundowns, da África do Sul.

Em entrevista coletiva online organizada pela Fifa, o atleta de 30 anos citou o Mundial de Clubes como o "maior torneio da sua vida" e confiou na capacidade de o Ulsan avançar para o mata-mata, apesar do alto nível dos rivais.

— Muita gente pensa que o futebol coreano está distante da Europa, mas há jogadores muito bons aqui. Honestamente, acredito que muitos atletas da Liga Coreana poderiam jogar na Europa. É um futebol forte e espero que possamos mostrar isso ao mundo nesse torneio — afirmou e completou:

— Acho que podemos surpreender as pessoas, para ser honesto. Precisamos acreditar na nossa qualidade e não ter medo do adversário do outro lado do campo.

Avaliação dos rivais

Darijan Bojanic admitiu que não acompanha o futebol brasileiro, mas revelou ter boas referências do Fluminense por conta dos companheiros brasileiros, os atacantes Yago Cariello e Erick Farias, ex-Juventude. Porém, na visão do jogador, o Borussia Dortmund é em tese o rival mais forte.

— Temos alguns brasileiros na nossa equipe, e eles dizem que (o Fluminense) é um time muito bom, com muitos bons jogadores. Sei que será um jogo difícil, com certeza. Provavelmente o Borussia Dortmund será o jogo mais difícil. Mas não falamos sobre quem devemos vencer ou para quem podemos perder. Vamos jogo a jogo — explicou.

Sobre o Mamelodi Sundowns, que perdeu recentemente a final da Liga dos Campeões da África para o Pyramids, do Egito, Bojanic admitiu não ter muitas informações, mas demonstrou respeito ao time africano.

— Não sei muito sobre o futebol da África do Sul, mas se eles estão no Mundial, devem ser um bom time. E se perderam a final continental, provavelmente vêm motivados para mostrar um bom desempenho —finalizou.