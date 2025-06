Renovada, seleção brasileira masculina de vôlei estreia nesta quarta-feira na Liga das Nações

Mais uma vez, Bernardinho comandará a seleção brasileira. Alexandre Loureiro / Divulgação/COB

O vôlei internacional está começando o ciclo para os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028. E a primeira competição é a Liga das Nações, que na última semana teve a primeira etapa feminina e, que a partir de quarta-feira, inicia o torneio masculino.

Assim como ocorreu com as mulheres, o Brasil também irá começar a Liga jogando em casa, no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

Os primeiros rivais brasileiros serão Irã, Cuba, Ucrânia e Eslovênia. A primeira partida será nesta quarta-feira (11), às 17h30. O Sportv2 anuncia a transmissão.

Com Bernardinho no comando, a seleção tenta apagar a imagem da péssima campanha dos Jogos de Paris 2024, a pior desde Munique 1972.

Renovação

Do grupo que só venceu uma de quatro partidas na França e caiu nas quartas de final contra os Estados Unidos, oito remanescentes. Mesmo assim é possível dizer que a equipe passa por um processo de renovação.

Grandes nomes como o levantador Bruninho e o central Lucão, figurinhas carimbadas no elenco não estão mais presentes. O único campeão olímpico no Rio em 2016 que ainda segue é o ponta Lucarelli.

Lucarelli é o único campeão olímpico do grupo. Alexandre Loureiro / Divulgação/COB

Dos 30 inscritos para a Liga das Nações, muitos nomes desconhecidos do grande público, como os opostos Chizoba e Oppenkoski, os levantadores Bieler e Rhendrick, os pontas Arthur Bento, Léo Lukas e Maicon, os centrais Geovane Kuhnen, Guilherme Voss, Matheus Pinta e Pedrosa e os líberos Alê Elias e Douglas Pureza.

— É o começo do ciclo, estamos um pouco tensos, o que é normal sentir a pressão do Maracanãzinho. Vamos jogar contra grandes times, construindo um novo grupo até Los Angeles. Precisamos descobrir quem somos, o que o podemos fazer. Temos grandes lições para aprender até lá - disse o treinador brasileiro nesta terça-feira (10), em entrevista coletiva no Rio de Janeiro.

Experiência

Mais experiente do grupo, Lucarelli ainda não estará presente nesta semana no Rio de Janeiro, pois se recupera de uma lesão no ombro. Desta forma, o central Flavio será o capitão brasileiro.

— Uma honra imensa poder ser o capitão da seleção nesta primeira semana. É uma responsabilidade muito grande de poder liderar esses jovens. Mas como o Bernardinho falou: "o capitão é escolhido pela equipe". E coube a mima poder passar um pouco da minha experiência, do que adquiri lá fora (joga no Trentino, da Itália) e poder passar isso pra garotada nesse começo de ciclo — comentou jogador de 32 anos, que desde 2020 atua na Europa.

Flavio será o capitão da seleção nos primeiros jogos da Liga. Miriam Jeske / Divulgação/COB

Confira os jogos do Brasil na primeira semana da Liga das Nações:

11/06 - 17h30 - Irã

12/06 - 17h30 - Cuba

14/106 - 10h - Ucrânia

15/06 - 10h - Eslovênia

Confira os 30 inscritos pelo Brasil na Liga das Nações:

Opostos

Alan - 31 anos - 2,02m - PGE Skra Belchatow (POL)

Chizoba - 27 anos - 2,00m - Cuprum Stilon Gorzów (POL)

Darlan - 23 anos - 1,93m - Rana Verona (ITA)

Oppenkoski - 25 anos - 2,00m - Sada Cruzeiro

Guilherme Sabino - 23 anos - 2,02m - Suzano Vôlei

Levantadores

Gabriel Bieler - 22 anos - 1,85m - Suzano Vôlei

Matheus Brasília - 28 anos - 1,85m - Sada Cruzeiro

Fernando Cachopa - 29 anos - 1,85m - Allianz Milano (ITA)

Rhendrick - 25 anos - 1,84m - Praia Clube

Ponteiros

Adriano - 23 anos - 2,01m - Vôlei Renata/Campinas

Arthur Bento - 21 anos - 2,09m - Valsa Modena (ITA)

Henrique Honorato - 28 anos - 1,90m - MKS Slepsk Malow Suwaiki (POL)

Léo Lukas - 22 anos - 2,00m - Vôlei Guarulhos

Lucarelli - 33 anos - 1,96m - JTEKT Stings Aichi (JAP)

Lukas Bergmann - 21 anos - 2,07m - Sesi/Bauru

Maicon - 21 anos - 2,18m - Fenerbahçe (TUR)

Paulo Vinicios - 23 anos - 1,98m - Minas Tênis Clube

Ponteiro, Paulo foi destaque na última Superliga. Hedgard Moraes / Minas Tênis Clube

Centrais

Flávio - 32 anos - 2,00m - Trentino (ITA)

Geovane Kuhnen - 24 anos - 2,10m - Vôlei Guarulhos

Guilherme Voss - 25 anos - 2.01m - Tours (FRA)

Judson - 26 anos - 2,05m - Võlei Renata/Campinas

Léo Andrade - 23 anos - 2,06m - Suzano Vôlei

Matheus Pinta - 29 anos - 2,08m - Vôlei Renata/Campinas

Matheus Pedrosa - 22 anos - 2.07m - Suzano Vôlei

Pietro - 24 anos - 2,04m - Praia Clube

Thiery - 22 anos - 2,05m - Sesi/Bauru

Líberos