Renato respalda atacante gaúcho ex-Grêmio que está sendo criticado no Fluminense: “Taticamente importante”

Everaldo durante desembarque em Fort Lauderdale. Marcelo Gonçalves / Fluminense,Divulgação

"Chuta, Everaldo", cantou a torcida do Fluminense toda vez que o centroavante gaúcho de 33 anos tocava na bola, na parte final da vitória por 4 a 2 contra o Ulsan, no último sábado (21), em Nova Jersey.

Natural de Garibaldi, o atacante revelado pelo Grêmio vem sofrendo com as críticas dos tricolores pela falta de gol, mas conta com o respaldo do técnico Renato Portaluppi.

Renato pede apoio

Tanto que o atleta pode inclusive começar a partida decisiva desta quarta (25), contra o Mamelodi Sundowns, da África do Sul, que valerá vaga nas oitavas de final do Mundial de Cluhes.

— O Everaldo hoje não está fazendo gols, mas taticamente tem sido muito importante pro nosso time. A entrega dele dentro de campo está me deixando feliz. Tem ali na frente ele, tem o Cano... Joga um, joga outro, e não dá problema. Daqui a pouco jogam os dois, daqui a pouco um sai, o outro entra. O importante é o torcedor dar força para o Everaldo — disse Renaro, na entrevista coletiva pré-jogo.

Renato reforçou impotância de Everaldo. Lucas Merçon / Fluminense/Divulgação

Possível retorno

Titular na estreia contra o Borussia Dortmund, Everaldo perdeu a vaga contra o Ulsan para Germán Cano. Porém, como argentino ainda está voltando aos poucos de lesão, é possível que o gaúcho volte ao time.

— O Everaldo chegou ao Fluminense fazendo gols. Ele não desaprendeu. Isso não é uma má fase, mas todo jogador passa por um momento em que a bola não entra. Posso citar vários jogadores famosos, acima da média, que ficaram vários jogos sem marcar. Se eu não me engano, o Gabigol ficou oito ou 10 jogos sem fazer gol no Flamengo, e ninguém discute as qualidades do Gabigol — ponderou Renato.

Trajetória

Revelado pelo Grêmio em 2011, Everaldo nunca se firmou nem no Olímpico e nem na Arena e, após ser emprestado para vários times, foi liberado para o Figueirense em 2015.

O atleta está no Fluminense desde fevereiro de 2025, quando foi contratado após boa fase no Bahia.

— Daqui a pouco a bola não está entrando, mas é preciso ver também as jogadas que o Everaldo tem feito, a entrega que ele tem dado dentro de campo pra nos ajudar. Nem sempre o jogador vai aparecer fazendo gol, principalmente o atacante de área. Ele só aparece pro torcedor quando faz gol. Mas o gol é importante pro time, sim, só que a parte tática também conta muito — defendeu o treinador.

Provável escalação

Além da dívida no ataque entre Everaldo e Cano, Renaton indicou que deve recompor o trio de volantes no meio-campo, com Hércules, Martinelli e Nonato. Já Samuel Xafier e Renê devem retornar às laterais.

A provável escalação tem: Fábio, Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Arias, Canobbio e Everaldo (Cano).