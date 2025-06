Renato relembra Mundiais de 1983 e de 2017 pelo Grêmio: "Vou passar a minha experiência aos jogadores do Fluminense"

Marcelo Gonçalves / Fluminense, Divulgação

As glórias vividas no Grêmio como jogador ajudaram o técnico Renato Portaluppi a preparar o Fluminense para o Mundial de Clubes.

O próprio treinador destacou isso na entrevista coletiva oficial pré-jogo concedida nesta segunda-feira (15), véspera da estreia contra o Borussia Dortmund, no estádio Met Life, em New Jersey. O jogo terminou empatado em 0 a 0.

Inicialmente, Renato foi perguntado sobre o Mundial de 1983, quando marcou os dois gols do título gremista na vitória por 2 a 1 sobre o Hamburgo, casualmente também uma equipe alemã.

— É importante essa experiência que eu vivi lá atrás como jogador. Posso passar para o meu grupo, até porque a gente vai estrear neste Mundial também contra uma equipe da Alemanha, e a gente sabe o quanto é forte o nosso adversário — afirmou Renato.

O treinador do Fluminense disse ter passado confiança e tranquilidade para os seus jogadores antes da estreia na competição.

Experiência no torneio

Renato ressaltou a importância do Mundial de 2017, o seu primeiro como treinador. Jefferson Botega / Agencia RBS

Outra experiência será útil contra o Borussia Dortmund.

— Comandei o Grêmio no Mundial, diante do Real Madrid, e essa é toda uma experiência que eu procuro passar para os meus jogadores e tranquilizá-los, pois aqui estão as melhores equipes do mundo e os melhores jogadores — completou.

Elogios ao capitão

Experiência de Thiago Silva foi elogiada por Renato. Pablo PORCIUNCULA / AFP

Renato enalteceu a presença do zagueiro Thiago Silva, 40 anos, ex-jogador da Seleção Brasileira campeão da Liga dos Campeões e do Mundial pelo Chelsea, em 2021.

— É importante a experiência no meu grupo de jogadores assim, que jogaram bastante tempo na Europa e que conquistaram títulos, como o Thiago Silva. Para que a gente possa tranquilizar principalmente os jogadores mais jovens, porque a gente sabe que é uma competição muito difícil — explicou.

Representante brasileiro

Questionado por Zero Hora se representa também a torcida do Grêmio neste Mundial, Renato optou por não focar a sua resposta no time gaúcho e enalteceu as participações do Fluminense e das demais equipes do país (Flamengo, Palmeiras e Botafogo) para todo o futebol brasileiro.

— Acho que os quatro grandes do futebol brasileiro que estão aqui estão representando o Brasil. Então, a gente vai procurar, sem dúvida alguma, fazer o melhor possível — afirmou.

"Um privilégio"

Por fim, Renato destacou a honra de disputar como treinador, pelo Fluminense, o primeiro Mundial com 32 equipes.

— É um privilégio não só para mim, mas para o clube e para os jogadores estarmos numa competição tão importante como essa, com as melhores equipes do mundo _ finalizou.