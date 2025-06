Renato relembra Grêmio após pergunta de repórter coreano sobre atacante gaúcho

Renato Portaluppi concedeu entrevista antes da partida do Fluminense contra o Ulsan neste sábado. FRANCK FIFE / AFP

O técnico do Fluminense, Renato Portaluppi, citou a sua passagem pelo Grêmio na entrevista oficial antes do jogo contra o Ulsan-COR, neste sábado (21), pelo Mundial de Clubes. Foi quando um repórter coreano lhe perguntou sobre o atacante gaúcho Erick Farias, 28 anos, ex-Juventude e um dos destaques do clube asiático.

— Eu conheço muito bem o Erick. Ele jogou no meu Estado, e eu treinava o Grêmio. (Na época), ele jogava pelo Juventude. Ele com certeza vai nos dar trabalho porque é um atacante que se movimenta bastante — avaliou o técnico, contextualizando, de forma resumida, o futebol gaúcho para o repórter da Coreia do Sul.

Com passagens por Pelotas, Glória, Avenida e Ypiranga, no interior gaúcho, Erick Farias é natural de Pelotas e atuou no Juventude entre agosto de 2023 e março de 2025, quando foi negociado por R$ 5 milhões com os coreanos.

No ano passado, Erick Farias marcou um dos gols da vitória por 3 a 0 do Juventude sobre o Grêmio no primeiro turno do Brasileirão, no Alfredo Jaconi. Na mesma temporada, houve mais quatro confrontos entre o atacante pelotense e Renato.

No jogo do returno do campeonato nacional, na Arena, os dois times empataram por 2 a 2. Já no Gauchão, o Grêmio venceu por 1 a 0 na fase classificatória e depois, com um empate por 0 a 0 no Alfredo Jaconi e uma vitória por 3 a 1 na Arena, o Tricolor superou o Juventude na final e conquistou o título estadual. Nessas partidas, porém, Erick não balançou as redes.

— Eu tenho certeza de que o Erick passou ao seu treinador tudo que ele conhece do grupo do Fluminense, mas a gente o conhece bem também — completou Renato ao jornalista coreano.

O treinador do Flu elogiou ainda o Ulsan.

— Estudamos bem o nosso adversário. O Ulsan tem um time experiente. Tenho certeza que vai ser um bom jogo porque as duas equipes precisam da vitória. Os dois times vão propor o jogo — finalizou.