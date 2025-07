Renato provoca confusão em Inter de Milão x Fluminense pelo Mundial de Clubes; veja fotos

No final do primeiro tempo, ele chutou uma bola que já havia saído e irritou o armênio Mkhitaryan, que se preparava para cobrar lateral.

O meia da Inter foi cobrar o treinador e incitou jogadores do Fluminense, que estavam no banco de reservas, a reagir. A confusão durou poucos minutos.

Por conta do tumulto, o treinador foi advertido com o cartão amarelo na partida realizada no Bank of America Stadium, na cidade de Charlotte.