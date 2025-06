Antes da estreia Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Renato Portaluppi está diferente no Mundial de Clubes

Na véspera do jogo do Fluminense contra o Borussia Dortmund, Treinador falou detalhadamente sobre questões táticas e abriu mão das frases de efeito e folclóricas que marcaram as suas entrevistas no Grêmio durante seis anos

17/06/2025 - 07h00min Atualizada em 17/06/2025 - 15h08min