Renato Portaluppi comenta sobre atuação do Fluminense contra o Mamelodi: "Melhor você sofrer e conseguir a classificação"

O Fluminense de Renato Portaluppi está nas oitavas de final do Mundial de Clubes. Foi num 0 a 0 contra o Mamelodi Sundowns , nesta quarta-feira (25), em Miami, que a equipe carioca assegurou a segunda posição do Grupo F da competição.

Ainda sem saber quem será o adversário na próxima fase , o treinador do Fluminense celebra a meta alcançada no torneio.

O desempenho foi longe do esperado, mas o resultado assegurou a classificação, com os cariocas caindo do lado da chave com menos europeus.