Renato Paiva é demitido do Botafogo após eliminação do Mundial

Paiva chegou ao Botafogo em fevereiro deste ano. FRANCK FIFE / AFP

Renato Paiva não é mais o técnico do Botafogo. A informação foi divulgada pelo clube na madrugada desta segunda-feira (30), menos de 48 horas após a eliminação da equipe do Mundial de Clubes da Fifa.

"O clube agradece Paiva e seus auxiliares pelos serviços prestados ao Glorioso nos últimos meses — com destaque para a vitória histórica contra o Paris Saint-Germain, na Copa do Mundo de Clubes, e a classificação para as oitavas de final da Libertadores e Copa do Brasil", destacou a nota do Botafogo.

A equipe foi eliminada do Mundial no último sábado (28), nas oitavas de final, após derrota por 1 a 0 na prorrogação para o Palmeiras. O Verdão enfrentará agora o Chelsea, que bateu o Benfica na primeira etapa dos mata-matas.

Ainda não há informação sobre quem assumirá o comando do Botafogo. "John Textor e a diretoria do Departamento de Futebol estão no mercado em busca de um novo técnico para o desafio de continuar no caminho dos títulos, lutando pelos bicampeonatos da Libertadores e do Brasileiro e pelo inédito título da Copa do Brasil", informou a nota do clube.

Paiva chegou ao Botafogo no final de fevereiro, dois meses após a saída de Artur Jorge. O português, que já morava no Rio de Janeiro e comandou o Bahia no futebol brasileiro, tinha contrato até dezembro de 2026.

Confira a publicação do Botafogo