Renato Gaúcho usa queda do Flamengo em estratégia do Fluminense contra a Inter: 'Erro zero'

Renato Gaúcho acompanhou a eliminação do Flamengo diante do Bayern de Munique no Mundial de Clubes. E vai tirar lições do primeiro mata-mata entre sul-americanos e europeus na competição. Os gols sofridos pelos arquirrivais servirão para sua preleção antes do jogo com a Inter de Milão, nesta segunda-feira, no Bank of America Stadium, em Charlotte. O técnico sabe da força dos italianos e já pregou "erro zero", justamente o que o time rubro-negro não fez. O comandante aproveitou para fazer mistério sobre a volta de Thiago Silva e confirmou Soteldo para o segundo tempo.