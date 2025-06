Classificado para as oitavas Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Renato diz que Fluminense soube "sofrer o jogo", relembra Grêmio e elogia Thiago Santos: "É um pitbull"

Treinador recordou as críticas da torcida gremista ao volante, mas enalteceu a importância do meio-campista para segurar o empate com o Mamelodi Sundowns, que garantiu a classificação da equipe carioca para o mata-mata do Mundial de Clubes

