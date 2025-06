Renato comemora vitória do Fluminense e projeta último jogo da fase de grupos: "A gente vai buscar o gol"

Apesar da vitória , a partida não foi fácil, já que o time carioca terminou a primeira etapa atrás do placar e teve de buscar o resultado no segundo tempo.

— Você tem que ficar focado no trabalho, ainda mais no futebol. As coisas mudam em 10, 15, 20 segundos. Eu mostro para eles, as coisas acontecem a favor e contra. Nós perdemos o foco e tomamos a virada — respondeu o técnico que ainda completou sobre o que disse no vestiário: