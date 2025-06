Renato cita torcidas de Grêmio e Inter e defende Renê e Thiago Santos: "Ninguém conhece mais o jogador do que o treinador"

Renato defendeu jogadores criticados pelas torcidas da Dupla. CHANDAN KHANNA / AFP

Criticados pelas torcidas de Grêmio e Inter, respectivamente, o volante Thiago Santos e o lateral Renê foram defendidos pelo técnico Renato Portaluppi, comandante da dupla agora no Fluminense.

Segundo o ex-técnico gremista, há jogadores que são pouco reconhecidos pelos torcedores, mas que reúnem características importantes para os times. E, por vezes, essas virtudes só são percebidas pelos treinadores.

— No Grêmio, a torcida também não gostava muito dele. Coincidiu de ser um período em que eu não estava lá. Depois, ele veio para o Fluminense e, às vezes, ele acaba sendo perseguido pelo estilo. Mas, para o treinador, ele é muito útil. Uso ele como zagueiro, como volante. E é bom na bola aérea também — disse o técnico, ao responder uma pergunta de Zero Hora na entrevista coletiva após o jogo.

Elogios a Renê

Renê é titular do time de Renato Portaluppi. Marcelo Gonçalves / Fluminense, Divulgação

Na mesma resposta, Renato Portaluppi tomou a iniciativa de falar sobre o lateral Renê, seu titular no Fluminense e que também sofria com as críticas da torcida quanto atuava no Inter.

— O mesmo vale para o Renê. Lembro que, no Inter, ele também era perseguido e hoje (quarta-feira) fez uma grande partida. Às vezes o torcedor não tem carinho por um jogador, mas o treinador tem. O treinador quer sempre o melhor para o time. Quando coloca A, B ou C durante a partida, ele sabe o que está fazendo. Ninguém conhece mais o jogador do que o treinador — finalizou Renato.

