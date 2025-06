Relembre os quatro momentos em que Haliburton foi decisivo para os Pacers nos playoffs da NBA

Cesta da vitória de Haliburton contra o Thunder. NBA PHOTOS / NBAE / Getty Images

Não é quantidade de pontos, assistências ou rebotes o que mais importa nos playoffs da NBA. Em jogos deste tamanho, o poder de decisão se sobressai aos números. É isso que Tyrese Haliburton, armador do Indiana Pacers, vem fazendo nesta pós-temporada, e dando cada vez mais esperanças do primeiro título da franquia.

Na primeira partida da série final contra o Oklahoma City Thunder, quinta-feira (5), ele foi decisivo para a vitória dos Pacers por 111 a 110. E não é a primeira vez que ele consegue mudar os rumos da partida nos segundos finais.

Só nesta edição dos playoffs, Haliburton já empatou ou virou um jogo nos últimos cinco segundos quatro vezes. Em quatro rodadas da pós-temporada, o armador deixou sua marca contra os adversários.

Os lances decisivos

Jogo 1 da final contra OKC

Já mencionada, a cesta que deu a vitória para os Pacers contra o Thunder, em Oklahoma, no primeiro jogo da final, foi de Haliburton. OKC vencia por 94 a 79 restando pouco menos de 10 minutos de partida.

Indiana reagiu e chegou nos segundos finais com chance de vitória. Shai Gilgeous-Alexander foi para a infiltração e não marcou a cesta. No contra-ataque, Haliburton comandou as ações, arremessou na zona de dois pontos e a bola caiu restando 0.3s para o fim da partida.

A equipe do Thunder não teve tempo para tentar um arremesso e os Pacers roubaram o mando de quadra no primeiro confronto.

Jogo 1 da final do Leste contra os Knicks

A história foi parecida com o primeiro jogo da final da Conferência Leste contra os Knicks, em Nova Iorque. Os Pacers perdiam por 119 a 105 e restava pouco menos de três minutos.

Haliburton e Aaron Nesmith então começaram uma das maiores reações da história da NBA. Eles combinaram para 14 pontos e deixaram a desvantagem em um ponto.

Anunoby teve a chance de abrir três, mas errou um dos lances livres. Haliburton recebeu a bola da sua quadra, atravessou o centro, entrou na zona de dois pontos, saiu e arremessou. A bola bateu no aro e caiu, para a alegria dos jogadores dos Pacers.

No entanto, o armador pisou na linha e a cesta foi de dois pontos, levando a partida à prorrogação. No fim, a celebração serviu, pois Indiana levou a melhor no tempo extra, roubando o mando de quadra.

Jogo 2 contra os Cavaliers

Na semifinal do Leste, contra o Cleveland Cavaliers, Haliburton foi mais uma vez decisivo fora de casa. Após surpreender no primeiro jogo, os Pacers correram atrás do prejuízo no jogo 2.

Os Cavs venciam por 119 a 112 restando apenas 57 segundos para o fim do jogo. Indiana marcou quatro pontos e forçou um turnover para atacar. Haliburton sofreu falta e foi para o lance livre.

O armador acertou o primeiro e forçou o erro no segundo. No entanto, o próprio Haliburton pegou o rebote e, com 12 segundos, conseguiu envolver o marcador, fazer o drible e acertar a cesta de três para garantir a vitória.

Jogo 5 contra os Bucks

Na primeira rodada dos playoffs, os Pacers eliminaram o Milwaukee Bucks por 4 a 1 e foi no quinto jogo que Haliburton apareceu de forma decisiva.

Indiana perdia por 103 a 99 restando 53 segundos para acabar. O empate ocorreu e o jogo foi para a prorrogação, com o armador sendo importante.

No tempo extra, Haliburton doutrinou e foi responsável pelos últimos seis pontos dos Pacers. Perdendo por um e restando nove segundos, ele foi para cima de Giannis Antetokounmpo e conseguiu uma bandeja para virar o jogo. Placar final: 119 a 118 e classificação garantida.