Relembre os duelos da série entre Thunder x Pacers na final da NBA; campeão será conhecido no jogo 7

Pacers igualou a série em partida disputada em Indianápolis. POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Muitos questionam a quantidade de partidas em uma série de playoffs da NBA. Sete jogos para definir o vencedor não é exagerado? Em alguns casos até é. No entanto, é quando chega o sétimo confronto seguido entre as mesmas equipes que temos a real dimensão do que está acontecendo.

Três vitórias para cada lado, seis jogos com narrativas e personagens diferentes. Torcidas lotando ginásios e o fã de basquete em extase. A final da temporada 2024/2025 tem todos esses elementos, e Oklahoma City Thunder e Indiana Pacers vão definir o campeão no jogo 7, que será domingo (22), às 21h30min, na casa do OKC.

Vamos relembrar abaixo como foram os seis jogos anteriores, quem foram os destaques, e projetar a sétima e decisva partida da final da NBA.

Jogo 1 - A cesta de Haliburton

Na primeira partida da série, em Oklahoma City, o Thunder chegou como favorito para vencer. Boa parte do jogo foi dominada pelo time da casa, mas os Pacers não deixavam a vantagem aumentar a um ponto de ficar impossível de reverter.

Para a maior parte dos times da NBA, os 15 pontos que OKC abriu seriam o suficiente para jogar a toalha. No entanto, a franquia de Indiana já havia mostrado que a partida só acaba no estouro do cronômetro. E foi restando 0.3s que Tyrese Haliburton acertou uma cesta de dois pontos para colocar os Pacers em vantagem, vencendo por 111 a 110.

Jogo 2 - Show do MVP

Precisando dar resposta para sua torcida, o Thunder não sentiu o golpe do primeiro jogo. Liderados pelo MVP da temporada regular, Shai Gilgeous-Alexander, OKC venceu por 123 a 107.

O armador canadense marcou 34 pontos e regeu o time como música. O Thunder chegou a abrir 23 pontos durante a partida, algo que ficou impossível reverter até mesmo para os Pacers.

Jogo 3 - Banco resolve em Indianápolis

O terceiro confronto da final chegou pela primeira vez a Indianápolis. Com o apoio da torcida, os Pacers conquistaram uma importante vitória por 116 a 107. Haliburton comandou o time, com 22 pontos, 11 assistências e 9 rebotes, ficando muito próximo de um triplo-duplo.

O principal pontuador, no entanto, veio do banco. Bennedict Mathurin atuou durante 22 minutos e marcou 27 pontos, fazendo a diferença no duelo entre os reservas, que costuma ser decisivo para definir o vencedor da partida.

Jogo 4 - Defesa fazendo a diferença

Precisando empatar a série, o Thunder chegou ao jogo 4 pressionado. Porém, a pressão deixou o time mais ligado defensivamente, o que foi uma das chaves para a vitória por 111 a 104, em Indianápolis.

Shai liderou o time em pontos, com 35, e contribuiu na defesa com três roubos de bola. Alex Caruso, saindo do banco de reservas, marcou 20 pontos, roubou cinco bolas e ainda teve um toco. Ele e os outros defensores pareciam estar em todos os lugares da quadra, dificultando as ações dos Pacers.

Jogo 5 - Noite memorável de Jalen Williams

A série voltou para Oklahoma City e o quinto confronto teve um protagonista que está acostumado a ser coadjuvante de luxo. Jalen Williams vinha crescendo desde o terceiro duelo, mas foi no jogo 5 em que ele teve uma atuação memorável.

O ala marcou 40 pontos, sua melhor marca na carreira em playoffs, acertando 14 bolas de 25 tentadas, sendo 3/5 do perímetro. Aliado ao bom desempenho de J-Dub, os Pacers viram uma das piores atuações de Haliburton, com apenas quatro pontos e uma lesão na panturrilha para assustar o torcedor.

Jogo 6 - A coletividade de Indiana

O Thunder teve a chance de garantir o título inédito da NBA. No entanto, a equipe não viu a cor da bola no sexto jogo. Mesmo com Haliburton descontado, ele entrou em quadra e contribuiu com 14 pontos.

A coletividade dos Pacers fez a diferença, com seis jogadores acima dos dois dígitos de pontuação. A defesa de Indiana atuou em alto nível, limitando Shai e J-Dub a 21 e 16 pontos, respectivamente. A vitória por 108 a 91 foi garantida antes mesmo do último quarto começar.

O que esperar do jogo 7?

Em uma série que já entregou tanto, o sétimo jogo pode oferecer ainda mais. O Thunder vai jogar em casa, por ter tido campanha superior, e a torcida vai apoiar muito para ver a franquia vencer o primeiro título no PayCom Center.

Os Pacers já mostraram que têm capacidade de lidar com adversidades. Um jogo mais coletivo é o que vem dando certo para Indiana ainda estar com chances de vencer a NBA pela primeira vez.