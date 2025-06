Relembre como foi a trajetória de Ruy Carlos Ostermann no Grupo RBS

Durante décadas, Ruy Carlos Ostermann esteve no comando do "Sala de Redação". Ver Descrição / Agencia RBS

A contratação de Ruy Carlos Ostermann pela Rádio Gaúcha em 1978 foi a primeira grande revolução da história do rádio no Rio Grande do Sul. Comentarista idolatrado, marca da Guaíba, a mudança de dial inicia uma mudança no cenário radiofônico do Estado.

Ruy chega como um reforço "milionário e badalado", como um craque de aeroporto. Ele se junta a uma equipe que tinha Haroldo de Souza, Roberto Brauner, Wianey Carlet e Pedro Ernesto Denardin. Em Zero Hora, assume uma coluna diária. Esse grande grupo vai para a Copa do Mundo da Argentina, a quarta do Professor, para se igualar à então líder.

Além de comentar jogos, Ruy tem outra missão importante. Ele assume, desde sua chegada, o Sala de Redação. É dele a responsabilidade de lidar com figuras como Paulo Sant'Ana, Kenny Braga, Ibsen Pinheiro, entre outros, e manter no ar o programa mais tradicional do rádio brasileiro.

Ruy só deixou a RBS entre 1987 e 1990, quando estava dedicado à política. Voltou no meio de 1990, a tempo de ir para a Copa da Itália. Ficou na empresa até o Mundial de 2014, no Brasil.

Nesse período, também apresentou um programa diário de entrevistas, durante a tarde, na Rádio Gaúcha. E até 1983, chefiou todos os departamentos da rádio, quando chegou Flávio Alcaraz Gomes.