Confira as colunas de Ruy Carlos Ostermann sobre os mundiais de Grêmio, Inter e Seleção Brasileira

Ruy Carlos Ostermann participou de grandes momentos do futebol gaúcho e brasileiro. Lauro Alves / Agencia RBS

Somado ao seu trabalho como comentarista e apresentador na Rádio Gaúcha, Ruy Carlos Ostermann teve, durante muitos anos, uma coluna no caderno de Esportes de Zero Hora, onde compartilhava com os leitores sua visão sobre futebol e seu estilo único de escrita.

Nesta sexta-feira (27), o "professor", como era carinhosamente chamado, nos deixou. Ruy Carlos Ostermann morreu em Porto Alegre, aos 90 anos.

Nas páginas do jornal, ficaram registradas as impressões de Ostermann das conquistas mais importantes da história do futebol gaúcho e brasileiro.

Ele esteve no Japão em três grandes coberturas pela equipe da RBS: a primeira foi em 1983, quando viu o título mundial do Grêmio; a segunda em 2002, acompanhando o penta da Seleção Brasileira; e a terceira foi em 2006, na conquista do Mundial de Clubes pelo Inter sobre o Barcelona. Além dessas jornadas, ele também assistiu de perto ao tetra do Brasil nos Estados Unidos, em 1994.

ZH separou colunas históricas de Ruy Carlos Ostermann após os títulos. Confira!

Grêmio campeão mundial de 1983

Coluna publicada na edição extra de Zero Hora de 11 de dezembro de 1983, após a vitória do Tricolor sobre o Hamburgo por 2 a 1, em Tóquio.

Jogadores festejam o título após a vitória diante do Hamburgo. Luiz Ávila / Agencia RBS

UM SONHO

Por Ruy Carlos Ostermann

Agora já não há mais ninguém no Estádio Nacional de Tóquio. Arquibancadas vazias, restos de comida, copos de refrigerantes e um cheiro quase imperceptível de multidão sempre compuseram magicamente o local de grandes decisões. Gosto de passear entre os escombros de um espetáculo. Recrio assim racionalmente todos os episódios, refaço então minha própria experiência, sempre feita de prudência e palavra certa, e me permito a alegria da emoção frouxa, já descompromissada.

O Grêmio e campeão do mundo. Os japoneses da Toyota e também da J. Reynolds, Adidas, e todos que foram o imenso conglomerado de interesses comerciais sorriam para o novo campeão. Os japoneses das arquibancadas do Estádio Nacional bateram palmas demoradamente. Os brasileiros estão fazendo barulho nas ruas de Tóquio. Quem há de cingi-los à tradição oriental do comedimento do silêncio?

Eu fico aqui no estádio quase até que escureça. Não é preciso muito, as quatro e meia não há mais sol em Tóquio. Vou beber um pouco e vou sentar quieto num canto. Um grande título – e maior não há – é preciso absorvê-lo bem. Espinosa me disse que na volta deixará o Grêmio. Disse mais: que deixaria o Grêmio com qualquer resultado. Tem mágoa e sofre. Acho que soube entendê-lo.

Um grande título tem heróis e faz vítimas. O Grêmio decidiu jogar tudo num jogo só. É uma aposta, não e um jogo, declarei para amigos comuns. Me responderam que aí estava a essência do gesto esportivo. Ora, minha vida toda foi feita em cima de um tipo de compreensão: que somos trágicos, que não temos escolhas, que temos de fazer a vida assim, sem esperanças. Jogar, portanto, significa viver. Eu também entendo o Grêmio como entendi na noite de sábado o Espinosa no saguão do Hotel Prince.

Estou pensando nestas coisas todas. Penso em Paulo César Lima sem contrato no Rio, treinando na praia com amigos. Penso em Mário Sérgio que estava voltando para a Bahia. Penso em Tarciso que teria passe livre no fim do ano passado e foi recontratado e ficou feliz. Penso sobretudo em todos os que sonharam com este título e agora estão livres em Tóquio e voam rente ao teto como passarinhos felizes.

E penso em mim e na minha profissão que já me levou e trouxe de volta de todos os lugares. O título do Grêmio também é nosso. A partir de hoje moramos numa cidade modificada. Esta noite brasileira está modificando a todos nós.

UM DIA DEPOIS

Por Ruy Carlos Ostermann

Coluna publicada na edição extra de Zero Hora de 12 de dezembro de 1983.

Escrevi e só agora posso dizer, antecipadamente, a Crônica da Vitória. Foi um pedido expresso que me fez o editor Emanuel Mattos. Era preciso, por razões industriais, me antecipar ao grande fato. Nada é mais difícil. E preciso prever o que vai acontecer e justificá-lo. E foi mais ou menos o que pretendi fazê-lo e escrevi, e saiu na edição especial da Zero Hora. Falei de mim, do grande acontecimento e falei de alguns fatos inevitáveis. Se ocorresse a grande vitória do Grêmio, lá estariam no estádio sujo, com pessoas tentando limpá-lo e lá estaria marcado a cada palmo do campo, os espaços, as trajetórias, a marca de uma grande vitória. O Grêmio a conseguiu, cedeu o empate em 90 minutos, parecia ter também cedido toda a hipótese que se colocava para ele de ser o campeão, mas depois recobrou-se e nos 30 minutos complementares, fez o gol, soube sustentá-lo e foi, de repente, erguer as taças: a Toyota e a de campeão mundial de clubes

É um grande vencedor e um dia depois, estou convencido de que o Grêmio estava certo em pretender chegar a Tóquio com todas suas energias, com toda sua disposição, e sobretudo com toda a sua ambição.

Inter campeão mundial de 2006

Coluna publicada na edição de Zero Hora de 18 de dezembro de 2006, dia seguinte à vitória do Inter e sobre o Barcelona por 1 a 0, em Yokohoma.

Fernandão levanta a taça de campeão mundial. Ricardo Duarte / Agencia RBS

ORGULHO DO TÍTULO

Por Ruy Carlos Ostermann

Foi um jogo para não esquecer, para colocar no álbum, para ter guardado na retina. O Inter tentava se impor pela aplicação, estilo europeu, enquanto o Barça é um time de toque refinado, portanto, bem mais sul-americano. Uma inversão interessante. Que me orgulharia mais tarde.

O Inter começou o jogo fazendo aquilo que dissera, apertava a marcação, tomava a iniciativa, avançava a marcação e prendia os zagueiros. Estava tudo como fora combinado. Mas os primeiros ataques do Barcelona já manifestavam contundência, a extrema capacidade ofensiva do time catalão. Era um jogo em que o pequeno erro podia ser uma vantagem para o Barcelona por causa de sua imensa qualidade. E este era o problema do Internacional, que cometia pequenos erros. A cada instante, o Barcelona tinha uma saída de bola através de Zambrotta, pela direita, sem marcação.

O Internacional errava muitos passes defensivos e no meio-campo. Cedia espaços. O escore do primeiro tempo, o 0 a 0, não servia para o Internacional, mas servia para uma consideração básica do jogo, caracterizava a igualdade, a dificuldade. No segundo tempo, a grande questão só poderia ser uma: será que o Internacional vai ceder espaços? Vargas entrou no lugar de Alex para bloquear esta passagem de quem entrava pela direita, no caso Belletti, que substituiu Zambrotta, se isso acontecesse, o Internacional se reequilibraria. Conseguiu, por pouco tempo. Fabiano Eller era o grande destaque defensivo, uma das razões de o Internacional estar sustentando o 0 a 0.

Alexandre Pato saiu cansado. Entrou Luiz Adriano. Fernandão se lesionou sozinho e, em seu lugar, o ingresso do surpreendente Adriano Gabiru. Um predestinado.

Apareciam os heróis da grande vitória, um deles era Clemer, outro é Iarley, que deu o passe perfeito para o Adriano Gabiru, que concluiu com extrema categoria.

Ronaldinho ainda assustou com uma falta perigosíssima, cobrada para fora. Mas já era tarde. Naquele momento, o mundo já era vermelho.

Humildes

A única maneira de ganhar do Barcelona teria de ser humilde e operária. Há uma pequena verdade no futebol: todos podem vencer mas só vencem os disciplinados.

Toda transgressão deve ser promovida pela superação, a devoção ao jogo, e nada que não seja dessa qualidade. Abel e os jogadores, Evandro Motta e os dirigentes souberam humildemente determinar esses limites, o mais elevado a que se pode chegar.

E são campeões do mundo assim, humildemente. Mas com três atacantes em cima do Barça.

Ambição

A primeira ambição parecia intransponível diante do São Paulo, um jogo lá, outro cá. Os títulos todos estavam com o ilustre adversário, com todas as razões tem orgulho do que faz e desenvolve a justa convicção de que ninguém saberá fazê-lo. No futebol, na política, nos negócios, nas artes. Mas foi possível. O Inter foi para São Paulo convencido de que poderia ser melhor no primeiro jogo e que o jogo da volta, no Beira-Rio, se não seria mais simples, teria esse primeiro como garantia. Me contaram aqui em Yokohama que nunca se viu antes um grupo sair do hotel para o Morumbi tão confiante. Se repetindo, o Inter no Japão para ser campeão do mundo e contra o adversário que, mais do que respeito, ganhou a admiração dos brasileiros que puderam vê-lo com mais atenção e interesse.

Beisebol

Os jornais daqui, em japonês ou inglês, não deram muito destaque ao Mundial. A manchete esportiva dessa semana foi a transferência de dois jogadores japoneses de beisebol para os EUA. Mas hoje deverão iluminar-se na primeira página.

Futuro

O futuro do Inter pode ser maior do que foi hoje aqui em Yokohama. Na galeria, ele já está.

Brasil campeão mundial de 1994

Coluna publicada na edição de Zero Hora de 18 de julho de 1994, dia seguinte à vitória do Brasil sobre a Itália nos pênaltis, no Rose Bowl, em Pasadena.

Capitão Dunga levanta a taça depois da vitória brasileira em cima da Itália, nos pênaltis. José Doval / Agencia RBS

A TARDE DO BEIJO NA TAÇA

Por Ruy Carlos Ostermann

A tarde terminou com a Marselhesa nos alto-falantes do Rose Bowl. A França será a sede da próxima Copa do Mundo, em 98. O futebol prossegue no seu curso. Os jovens da Seleção seguirão em frente. A Seleção de Parreira e tetracampeã do mundo.

Poucas vezes um título teve o seu desfecho e seus heróis feitos com tamanha justiça. Até os pênaltis foram justos. Neles, Taffarel defendeu um, e Dunga fez o gol da vitória. Dois heróis tumultuados pela restrição da critica, do bairrismo e do clubismo. Mas foram eles, e Dunga levantou a taça Fifa e, se quisessem, teria levantado Bebeto e Romário com ela, como muitas vezes aconteceu no campo. O domingo de Pasadena foi assim: Romário e Bebeto — um desleixado, outro assustado — perderam as escassas chances que permitiram os competentes defensores da Itália, com a capitania magistral de Franco Baresi.

No último jogo, o único em que haveria o tetra, os méritos da vitória foram escapando dos atacantes com suas habilidades, que foram ficando, firmados e decisivos, no lugar em que Parreira sempre quis começar a ganhar este campeonato — atrás, com Mauro Silva e Dunga, com os zagueiros promovidos durante a competição, Aldair e Márcio Santos, e finalmente com Taffarel nos pênaltis. É uma vitória do técnico Parreira e de seus jogadores. Só depois ela pode ser sua ou minha, nossa, nesta hora magnífica da volta olímpica e do beijo na taça.

Brasil campeão mundial de 2002

Coluna publicada na edição de Zero Hora de 1º de julho de 2002, um dia depois do Brasil superar a Alemanha por 2 a 0, em Yokohoma.

Cafu levanta a taça do penta no Japão. Mauro Vieira / Agencia RBS

ALGUMAS BOAS RAZÕES

Por Ruy Carlos Ostermann

Existem mil razões para o sucesso, nunca uma só, muito menos um herói solitário. Fui anotando o que me pareceu o mais importante. Não sei da metade, que pertence a uma dimensão exata do sucesso que é a privacidade, a intimidade de certas decisões feitas em separado, numa hora neutra, entre dois ou três. Os fatos inacessíveis, e muitos deles decisivos, estão fora dessa incompleta lista dos acertos da Seleção pentacampeã.

1 – A força do grupo. Espírito de grupo. Solidariedade. Renúncia individual. Reciprocidades gerais. Foi o que fortaleceu o time, facilitou a assimilação, sobretudo das limitações (celulares desligados nas refeições, no treino, na hora de dormir, familiares, empresários e procuradores longe, jogos – games, carteado – limitados às folgas, etc.) mas também das liberdades (folgas, descanso, passeios, convivência) e sobretudo das ordens, das exigências, dos sacrifícios, das longas fisioterapias e tratamentos médicos. O grupo foi uma obra pessoal de Luiz Felipe Scolari, de Murtosa, dos médicos comandados por José Luiz Runco, do fisioterapeuta Luiz Roberto Rosan e dos funcionários que, sentindo o fortalecimento do espírito cooperativo, completaram pelo detalhe a finalidade das boas idéias circulantes.

2 – A aposta do técnico, apoiado no diagnóstico corajoso do corpo médico, que desautorizou as restrições dos médicos da Inter, de Milão, e do Barcelona, e colocou em campo, já em Barcelona no Campo Nou, e na Malásia, primeira etapa da preparação ao fuso horário (já eram 11 horas), os dois atacantes mais destacados da Copa do Mundo, Ronaldo e Rivaldo. Foi um enfrentamento bastante criticado na Europa e no Brasil (dominado pela insistência com Romário) que acabou distinguindo a Seleção Brasileira de todas as outras, por força de um potencial de ataque sem similar. Pelos diagnósticos brasileiramente desautorizados os dois estariam fora da Copa.

3 – A liderança de Cafu. Passou a capitão por mais antigo depois do corte de Emerson, o capitão escolhido por Felipão. E assumiu não apenas a capitania de palavra, gesto e exemplo, como, por humildade e compreensão, “aprendeu” a marcar. Felipão chegou a justificar a presença dos três zagueiros como forma de compensar as deficiências dele. Ficou chateado, soube-se. Mas foi à luta nos treinos e nos ensinamentos. E aprendeu mesmo, reforçando muito sua participação. Deixou de ser o ponta-direita de Fabio Capello para assumir a importância de um dos alas mais destacados da competição. Ala de Felipão.

4 – Os três erres são uma construção paralela à implantação dos três zagueiros. E como a discussão estava deslocada para o que parecia um exagero defensivista do retranqueiro Felipão, só a insistência dos treinos, dos jogos e das entrevistas do técnico foi revelando uma ideia ofensiva que nenhuma seleção se atreveu a propor: a de jogar permanentemente com três atacantes, Ronaldinho, Ronaldo e Rivaldo. E mesmo na arriscada proposta de jogar com Juninho ao lado de Gilberto Silva e flanqueado pelos dois renovados alas, Cafu e Roberto Carlos não deixaram de encantar e atacar os três erres, magia desta Copa.