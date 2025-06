Relembre a trajetória de Ruy Carlos Ostermann no jornalismo esportivo

Em 1981, acompanhando a Seleção no Uruguai, ao lado de Falcão (à esquerda) e do narrador Roberto Brauner (à direita). Adolfo / Agencia RBS

Ruy Carlos Ostermann teve uma vida inteira dedicada ao esporte. Foram 69 anos de textos, áudios, vídeos, crônicas, reportagens e comentários, a maior parte deles sobre futebol. Desde 1956, emprestou seu talento a grandes coberturas.

Seus primeiros textos foram para jornais de São Leopoldo e alguns trabalhos para o jornal A Hora. No ano seguinte, iniciou na empresa em que marcaria época, a Caldas Júnior. Por um tempo, porém, sua atuação é fora da editoria de Esportes. Ele cobre bailes e tem uma coluna chamada "Gente de Boa Cepa".

Segundo o jornalista Carlos Guimarães, que escreveu a biografia de Ruy Carlos Ostermann, o retorno ao esporte e a estreia como comentarista se dão por um pouco de acaso fora do futebol. Em 1963, a Rádio Guaíba se preparava para cobrir o Mundial de Basquete no Maracanãzinho e precisava de um comentarista.

Começam os rumores de que Ruy tinha sido jogador e que, portanto, estaria capacitado para cumprir a função. Mendes Ribeiro foi à redação da Folha da Tarde para convidá-lo. É o começo da carreira de comentarista em rádio.

Um colecionador de Copas

Em 2014, Ruy Carlos Ostermann comentou a Copa do Mundo ao lado do amigo Lauro Quadros. Fernando Gomes / Agencia RBS

Em 1966, vai a Inglaterra para sua primeira Copa do Mundo. Ficam famosas as anedotas sobre os Beatles e a intensa vida noturna de Londres, Liverpool e Manchester.

Ruy foi às Copas de 1970, 1974, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994, 1998, 2002, 2006, 2010 e 2014. Treze Mundiais ininterruptos.

Entre 1968 e 1970, esteve na Rádio Gaúcha, mas retornou à Guaíba para a Copa do México. Ficou mais oito anos na Caldas Júnior até ser contratado pela RBS.

A chegada à empresa foi uma revolução no mercado do Rio Grande do Sul. A Gaúcha tentava assumir a liderança e monta uma equipe de esportes para superar a Guaíba.

Em 1978, vai à Copa da Argentina. Chefiou a equipe por dois anos e logo assumiu a direção geral, até a chegada de Flávio Alcaraz Gomes, em 1983. Em 1982, foi convidado pela Rede Globo para ser comentarista, mas rejeitou a oferta.

O professor e suas várias atribuições

Ruy integrou o Sala de Redação e ajudou a consolidar o programa como um dos mais tradicionais do rádio brasileiro. Ricardo Chaves / Agencia RBS

Em 1984, ele comanda a equipe estelar contratada pela RBS. Haviam chegado Armindo Antônio Ranzolin, Lauro Quadros, João Carlos Belmonte, Lasier Martins, entre outros.

Por um breve tempo, dedica-se à vida política, com cargos de deputado estadual e secretário do Estado. Ficou de fora da empresa entre 1987 e 1990, mas voltou a tempo de ir para a Itália, no Mundial.

Neste período, comandou o Sala de Redação e solidificou o programa como um dos mais tradicionais do rádio brasileiro. No SporTV, o "professor" fez parte do programa Bem, Amigos!, apresentado por Galvão Bueno, entre 2007 e 2010.