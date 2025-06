Relembre a trajetória de Ruy Carlos Ostermann em imagens

O jornalismo do Rio Grande do Sul perdeu um de seus nomes mais marcantes, nesta sexta-feira (27). Ruy Carlos Ostermann morreu aos 90 anos, em decorrência de uma pneumonia. Além dos três filhos e dos cinco netos, o "Professor", como era carinhosamente chamado, deixa um legado no jornalismo, em especial na área esportiva.

Natural de São Leopoldo, Ruy começou na profissão em 1962. Após passar por alguns veículos de comunicação, chegou ao Grupo RBS em 1978. Desde então, consolidou-se como um dos principais nomes da crônica esportiva no Estado.

Leia Mais Morre ícone do jornalismo gaúcho Ruy Carlos Ostermann

Autor do livro "Ruy de Todas as Copas", ele esteve em todos os Mundiais entre 1966, na Inglaterra, e 2014, no Brasil. Da mesma forma, também participou da cobertura de diferentes jogos marcantes da dupla Gre-Nal e da Seleção Brasileira.