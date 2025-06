Real Oviedo retorna à primeira divisão espanhola depois de 24 anos

O Real Oviedo, histórico clube asturiano que estava há 24 anos sem disputar a primeira divisão do Campeonato Espanhol, selou seu retorno à elite depois de vencer o Mirandés por 3 a 1 neste sábado (21), na final do playoff de acesso.

O Oviedo, dirigido pelo sérvio Veljko Paunovic, somava 13 temporadas consecutivas na primeira divisão quando caiu pela última vez em 2001, com Paunovic como jogador e com outro sérvio, Radomir Antic, como técnico da equipe.

Nesta temporada, a nona consecutiva na segunda divisão, e com a situação financeira estabilizada com a administração do grupo Pachuca (proprietário do Pachuca do México, entre outros clubes), o Oviedo finalmente conseguiu o tão aguardado acesso.