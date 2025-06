Real Madrid x Pachuca: Asencio é expulso no começo do jogo; confira a análise da arbitragem

Michael Owens / Getty Images via AFP

Expulsão ocorreu logo no início do jogo.

Aos seis minutos do confronto entre Real Madrid e Pachuca pelo Mundial de Clubes , neste domingo (22), o zagueiro Asencio foi advertido com o cartão vermelho. O lance ocorre após o defensor cometer falta em Rondón, muita próxima à área.

Para o comentarista de arbitragem de GZH Diori Vasconcelos , a decisão do árbitro de campo estava correta.

— Posicionamento, precisão e acerto decisivo. O catarinense Ramon Abatti Abel acertou na expulsão. O jogador do Real Madrid puxou Rondón pela camisa quase na risca da grande área e impediu uma chance clara de gol.

— Esse lance parece simples, mas traz alguns elementos que provam o foco a firmeza da decisão da arbitragem. Isso pode ser percebido quando olhamos a falta pelo ângulo da câmera colocada no comunicador do juiz. Abatti estava muito bem colocado em uma jogada que veio de um lançamento longo. Ele faz a marcação rápida e puxa o cartão vermelho sem hesitar. Abatti está no segundo jogo na competição e vai provando que não está para brincadeira.