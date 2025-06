Real Madrid empata com Al-Hilal (1-1) em sua estreia na Copa de Clubes

O Real Madrid empatou em 1 a 1 com o Al-Hilal da Arábia Saudita nesta quarta-feira (18), na estreia das duas equipes na Copa do Mundo de Clubes, com um pênalti desperdiçado pelo uruguaio Federico Valverde nos acréscimos.

O time merengue, um dos favoritos ao título, abriu o placar com um gol do jovem Gonzalo García aos 34 minutos, mas os sauditas empataram numa cobrança de pênalti de Rúben Neves (41').

Sem o atacante Kylian Mbappé, fora do jogo por um quadro de febre, o gigante espanhol tropeça em sua nova etapa com o técnico Xabi Alonso.

Para este início, a torcida do Real Madrid, em maior número nas arquibancadas do Hard Rock Stadium, esperava que a equipe impusesse sua superioridade. Mas nos primeiros minutos o protagonista absoluto foi o Al-Hilal.

O time saudita movimentava bem a bola, com ritmo investia pelos flancos diante de um Real muito passivo na partida.

Pela esquerda, o atacante Salem Al-Dawsari levava a melhor sobre a marcação do lateral Trent Alexander-Arnold e, com um chute errado, serviu Marcos Leonardo, que finalizou para fora.

Sem criatividade, e fisicamente superado no calor de Miami, o Real Madrid tocava a bola lentamente de um lado a outro, sem criar perigo.

E o Al-Hilal, à vontade no campo, seguia atacando com Al-Dawsari, muito ativo no jogo, mas impreciso na definição.

A pausa para hidratação veio em boa hora para os espanhóis. De volta ao campo García, puxou um rápido contra-ataque e finalizou a jogada mandando a bola para as redes depois de receber uma boa assistência de Rodrygo. Um castigo cruel para os sauditas.

"Pessoalmente, estou muito feliz com o desempenho, o gol e por ajudar o time, mas é amargo não levar os três pontos para casa", admitiu o atacante de 21 anos.

Mas o Real Madrid, no entanto, cedeu o empate ainda no primeiro tempo.

Em uma jogada sem perigo, o zagueiro Raúl Asencio agarrou Marcos Leonardo na área e o árbitro marcou pênalti, que Neves converteu.

Antes do intervalo, Al-Dawsari, de novo, desperdiçou outra grande chance depois de uma boa subida pela esquerda.

- Real melhora no segundo tempo -

O time merengue, dominado por completo no primeiro tempo, voltou com outra atitude para a etapa final.

Arda Güler, que entrou no lugar de Asencio, acertou o travessão após um cruzamento de Vini Jr.

O atacante brasileiro, tentou novamente na jogada seguinte e serviu García na pequena área, mas o espanhol não conseguiu superar o goleiro Bono.

O Real Madrid passou a dominar as ações e parecia questão de tempo até voltar a ficar em vantagem no placar. Federico Valverde bateu forte de esquerda e a bola passou perto da trave. Vini e Rodrygo levavam cada vez mais perigo pelas pontas.

- Chances desperdiçadas -

Mas o gol não saiu e o Al-Hilal voltou a crescer. Marcos Leonardo perdeu duas oportunidades claras: um chute para fora após um erro do zagueiro Dean Huijsen e uma finalização por cima do gol depois de outra boa jogada de Al-Dawsari.

Encurralado, o Real Madrid encontrou um aliado inesperado: Al Qahtani, que cometeu um pênalti bobo em García nos acréscimos, ao atingi-lo no rosto com o braço.

A vitória merengue estava nos pés de Valverde, encarregado da cobrança, mas o goleiro Bono caiu no canto direito e defendeu o disparo do uruguaio.

"Fede tem um chute muito forte, mas não olha para o goleiro, e Bono se adiantou", disse o goleiro do Real Madrid Thibout Courtis. "Jogamos de forma muito lenta, tivemos dificuldade para entrar no ritmo do jogo."

"Foi um jogo especial", disse o italiano Simone Inzaghi, que estreou no comando do Al-Hilal. "Tivemos apenas alguns treinos juntos, e alguns jogadores não puderam jogar, mas tivemos uma boa atuação e merecemos este empate".

- Escalações:

Real Madrid: Thibaut Courtois - Trent Alexander-Arnold (Lucas Vázquez 65'), Raúl Asencio (Arda Güler 46'), Dean Huijsen, Francisco Garciá - Federico Valverde (cap), Aurélien Tchouameni, Jude Bellingham (Luka Modric 84') - Rodrygo (Brahim Díaz 65'), Gonzalo García, Vinícius Júnior (Victor Muñoz 80'). Técnico: Xabi Alonso.

Al-Hilal: Yassine Bounou - João Cancelo (Hamad Hamad Al Tuhayfan 64'), Hassan Altambakti, Kalidou Koulibaly, Renan Lodi (Moteb Al-Harbi 83') - Malcom (Mohammed Hamad Al Qahtani 64'), Rúben Neves, Sergej Milinkovic-Savic, Nasser Al-Dawsari (Mohamed Kanno 76'), Salem Al-Dawsari (cap) - Marcos Leonardo (Musab Fahz Aljuwayr 83'). Técnico: Simone Inzaghi.

Árbitro: Facundo Tello (ARG)