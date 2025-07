Real Madrid e Juventus fazem duelo europeu por vaga nas quartas da Copa de Clubes

Real Madrid e Juventus, dois tradicionais times europeus que já se enfrentaram 21 vezes, duelam nesta terça-feira (1º) em Miami, em um cenário único, a Copa do Mundo de Clubes, com uma vaga nas quartas de final em jogo.

As duas equipes entram em campo no Hard Rock Stadium às 16h (horário de Brasília) vivendo momentos diferentes após a fase de grupos.

Os 'merengues', líderes do Grupo H, vem numa curva ascendente. Depois de um empate sem brilho por 1 a 1 contra o Al Hilal na estreia, mostraram solidariedade e eficiência para vencer o Pachuca por 3 a 1, jogando quase toda a partida com um a menos.

A última partida, contra o Salzburg (3 a 0), foi a melhor atuação do time comandado pelo técnico Xabi Alonso, que tentará confirmar sua classificação contra a Juve, um adversário de nível mais elevado.

Os italianos, por sua vez, passaram tranquilamente pelas duas primeiras rodadas, contra o Al Ain dos Emirados Árabes (5 a 0) e o Wydad do Marrocos (4 a 1), antes de fracassarem em sua primeira prova de fogo no torneio, contra o Manchester City, que os goleou por 5 a 2.

Mais do que a derrota para o time de Pep Guardiola, um dos favoritos ao título da Copa do Mundo de Clubes, o que chamou atenção foi a postura dos 'bianconeri'. Faltaram pernas e criatividade para conter o ataque do time inglês.

Com pouco tempo pela frente, os jogadores comandados por Igor Tudor terão que melhorar significativamente contra o Real Madrid. O time da capital espanhola, em período de readaptação após a saída de Carlo Ancelotti, têm jogadores perigosos em todas as linhas e tende a elevar seu nível nos jogos que mais importam.

- Provável estreia de Mbappé -

Em Miami, Xabi Alonso talvez possa contar pela primeira vez no torneio com Kylian Mbappé, que voltou aos treinos da equipe após ficar de fora da fase de grupos devido a uma gastroenterite.

"Queremos que ele volte o mais rápido possível e nas melhores condições possíveis", disse o técnico sobre o atacante após a partida contra o Salzburg. "Precisamos do Kylian porque ele é um jogador top".

Enquanto aguarda o atacante francês - artilheiro do campeonato e Chuteira de Ouro da Uefa -, Alonso formou o ataque com Vinícius Júnior e o surpreendente jogador da base Gonzalo García, de 21 anos, que marcou dois gols na competição.

O atacante brasileiro, que tenta deixar para trás uma temporada em que jogou bem abaixo das expectativas, parece ter reencontrado o caminho até seu melhor nível. Contra o Salzburg, ele teve uma ótima atuação, marcando um gol como centroavante e dando uma assistência de calcanhar perfeita para o gol de Federico Valverde.

Ele também foi visto defendendo com o restante do time como nunca antes nesta temporada, durante a qual foi criticado por sua falta de comprometimento sem a bola. Uma alegria para Xabi Alonso, que começa a deixar sua marca no Real Madrid.

Na última partida, Alonso testou uma defesa com três homens e dois laterais, alterando o imutável 4-3-3 de Ancelotti. A mudança no esquema lhe deu boa distribuição de bola e profundidade, e beneficiou alguns jogadores como o inglês Jude Bellingham, que é muito perigoso na posição de meia-atacante.

Outra novidade do técnico do Real Madrid foi a importância atribuída ao jovem Arda Güler, que ele tirou da ponta para colocá-lo no meio de campo.

A partida contra a Juventus pode oferecer um duelo interessante de promissores jogadores turcos entre Güler e o atacante Yenan Yildiz, que fez um bom torneio e foi um dos poucos que se destacaram na derrota para o City. Seu passe do meio de campo levou ao segundo gol dos 'bianconeri' no final da partida.

- Prováveis escalações:

Real Madrid: Thibaut Courtois - Alexander Trent-Arnold, Antonio Rüdiger, Aurelien Tchouaméni, Dean Huijsen, Fran García - Federico Valverde, Arda Güler, Jude Bellingham - Vinícius Jr. e Gonzalo. Técnico: Xabi Alonso.

Juventus: Michele Di Gregorio - Pierre Kalulu, Federico Gatti, Lloyd Kelly - Alberto Costa, Weston McKennie, Khephren Thuram, Andrea Cambiaso - Francisco Conceição, Yenan Yildiz - Kolo Muani. Técnico: Igor Tudor.