Real bate Salzburg e pega Juventus nas oitavas do Mundial; Al-Hilal vence Pachuca e ganha vaga

Real Madrid e Al Hilal ficaram com as vagas do Grupo H do Mundial de Clubes. Nesta quinta-feira, a tradicional equipe espanhola derrotou com tranquilidade o RB Salzburg, na Filadélfia, por 3 a 0, enquanto o time saudita bateu o Pachuca, em Nashville, por 2 a 0.

Com estes resultados, o Real, primeiro colocado do Grupo H com sete pontos, enfrenta a Juventus, na terça-feira, dia 1º, às 16h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami. Já o Al Hilal, segundo colocado do Grupo H com cinco pontos, joga contra o Manchester City, na segunda-feira, às 22h.

Como se esperava, o Real Madrid teve total domínio no início do jogo, mas sem desespero em busca do gol. O time espanhol abusou do toque de bola na tentativa de furar o bloqueio do Salzburg, que demonstrou tranquilidade, sem se afobar nos poucos momentos em que esteve no campo de ataque.

Aos 20 minutos, as duas primeiras grandes chances do Real. Na primeira, Vinícius Jr surgiu livre, mas chutou em cima do goleiro Bono. Na sequência, Valverde, também solto, chutou por cima.

Com o gol do Al-Hilal, o Salzburg se viu desclassificado e foi mais ao ataque, mas o Real, aos 28 minutos, que conseguiu a oitava finalização, desta vez com Gonzalo García.

A iniciativa ofensiva do Salzburg custou caro. Aos 40 minutos, Bellingham fez lindo lançamento para Vinícius Jr.. O brasileiro encarou na corrida a zaga austríaca e bateu bonito para abrir o placar.

O gol desmotivou o Salzburg e aumentou a confiança do Real, que aumentou a vantagem aos 48 minutos. Vinícius Jr. Surgiu livre na área e deu linda assistência de calcanhar para Valverde: 2 a 0.

O Salzburg veio para o 'tudo ou nada' no segundo tempo. Em quatro minutos, Courtois já havia feito duas defesas, uma delas muito boa.

O Real ficou em seu campo na espera de um contra-ataque para sacramentar a vitória. Mas errou na saída de bola e Daghim perdeu chance espetacular para diminuir para o Salzburg. Kjaegaard também desperdiçou boa chance.

Aos 21, Baidoo teve espaço dentro da área do Real para bater cruzado e Bellingham se jogou na bola para evitar o primeiro gol austríaco. Neste momento do jogo, o Real apenas se defendia.

O veterano Modric entrou no meio de campo do Real para 'segurar' mais a bola. O time passou a 'pensar' mais e em um contra-ataque iniciado com Bellingham, Gonzalo García fez o terceiro e definiu a vitória, aos 39 minutos. Daí para frente o Real diminuiu o ritmo e o Salzburg não teve forças nem mesmo para diminuir o prejuízo.

VAGA ÁRABE CONQUISTADA EM NASHVILLE

Al-Hilal e Pachuca começaram no ataque, em Nashville. O técnico Simone Inzaghi gesticulou desde os primeiros minutos exigindo agressividade da equipe árabe. Os mexicanos não se intimidaram e, mesmo desclassificados, buscavam os primeiros pontos na competição.

Aos poucos, a necessidade da vitória colocou o Al-Hilal no campo de ataque, mas a bem postada defesa do Pachuca conseguia evitar as tentativas árabes.

Mas aos 20 minutos, em jogada individual, o ex-corintiano Malcom tentou encontrar o ângulo superior esquerdo do goleiro Jurado, mas errou. Na sequência, em linda jogada de todo o ataque, Salem Al-Dawsari mostrou categoria para encobrir Jurado e abrir o placar.

Apesar da vantagem, o Al-Hilal seguiu no ataque, com boas tabelas e sempre tentando a infiltração na recuada defesa mexicana. Uma boa opção era pelo lado esquerdo com o brasileiro Renan Lodi.

Nos últimos minutos da primeira etapa, o cansaço foi acusado pelo time árabe, dando confiança para o Pachuca retornar ao campo de ataque, mas, sem objetividade, não conseguiu criar oportunidades de gol.

O Pachuca veio para o segundo tempo com a intenção de levar o Al-Hilal também para o grupo dos eliminados. Rondón, aos dez minutos, fez Bono fazer boa defesa em uma das raras chances criadas pelos mexicanos.

O jogo ficou bem disputado, mas o nível técnico caiu na metade da etapa final. O Pachuca 'alugou' o meio de campo, mas não tinha talento para buscar o empate. O Al-Hilal não teve vergonha de ficar 'fechado' e explorar raros contra-ataques.

Aos 35, os torcedores sauditas perderam o fôlego ao verem a bola ficar pingando na área do Al-Hilal até que o goleiro Bono conseguiu fazer a defesa. A resposta saudita foi na sequência e a zaga mexicana tirou a bola em cima da linha, após lindo toque do também brasileiro Marcos Leonardo.