RB Salzburg e Al-Hilal empatam sem gols em jogo de poucas chances pelo grupo do Real Madrid

RB Salzburg e Al-Hilal fizeram um jogo movimentado, mas de poucas chances de gol na noite deste domingo (22), em Washington, pelo Grupo H, o mesmo do Real Madrid. O 0 a 0 deixou o RB Salzburg com a mesma pontuação dos merengues, quatro, mas perde a liderança por conta do saldo de gols - dois a um a favor dos espanhóis.

O Al-Hilal é terceiro, com dois pontos, e segue vivo na briga por vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes. A última rodada do Grupo H está marcada para as 22h (de Brasília) de quinta-feira (26).

O RB Salzburg irá encarar o poderoso Real Madrid em duelo europeu, na Filadélfia, enquanto o Al-Hilal vai enfrentar o já eliminado Pachuca, em Nashville.

Times sob pressão, mas sem conseguir superar a defesa do adversário

A vitória do Real Madrid sobre o Pachuca colocou pressão em RB Salzburg e Al-Hilal para o jogo de encerramento da segunda rodada do Grupo H. O time saudita teve as primeiras ações explorando os lados do campo com os laterais Cancelo e Renan Lodi.

A parte física favorecia a equipe austríaca que apostava em transições rápidas para tentar chegar ao gol. Eram dois times com propostas diferentes, mas com o mesmo problema: a dificuldade para vencer os duelos com os defensores.

O Al-Hilal teve o controle da bola ao longo dos primeiros 45 minutos, uma posse que passou dos 60%, e mais finalizações, um total de 10. No entanto, poucas foram de real perigo para o jovem goleiro Christian Zawieschitzky, de 18 anos.

O Salzburg teve três chutes a gol, mas também sem muito trabalho para Bounou. O 0 a 0, assim, foi um placar de acordo com o jogo em sua primeira etapa.

O Salzburg voltou para o segundo tempo com uma troca que mudou também o sistema tático. John Mellberg entrou no lugar de Diabate e equipe passou a ter uma linha de cinco na defesa.

Mais que defender, Mellberg apareceu com força no ataque em sua primeira jogada, quando obrigou Bounou a uma difícil defesa em rebote de escanteio no segundo minuto da etapa final. A resposta saudita veio com o brasileiro Malcom, que aos oito minutos chutou de fora da área e mandou raspando a trave esquerda.

A mudança do RB Salzburg surtiu efeito para diminuir o volume do jogo gerado pelas subidas dos laterais do Al-Hilal, que passaram a ser melhor marcados pelos alas do time austríaco. Não por acaso, o RB aumentou sua posse de bola na etapa final, equilibrando com a dos sauditas.

O segundo tempo, porém, repetiu o tom do primeiro. Houve muitas chegadas à área, mas poucas conclusões de perigo. O 0 a 0 acabou sendo um placar justo e que deixa os dois times vivos na busca por vaga nas oitavas de final.