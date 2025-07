Raphinha projeta Copa do Mundo de 2026: "Temos tudo para brigar para ganhar"

Raphinha considera a Seleção uma das favoritas. NELSON ALMEIDA / AFP

Raphinha promoveu um evento para crianças no bairro Restinga, na Zona Sul, no último sábado (28). Durante o evento, concedeu entrevista exclusiva para o ge.globo e falou sobre sua relação com o bairro, projetou a Copa do Mundo de 2026 e reforçou a importância de Neymar para a Seleção Brasileira. Confira trechos da entrevista.

Como é receber o carinho da gurizada no retorno à Restinga?

É muito gratificante voltar ao lugar onde cresci e ver o carinho das crianças pelo que conquistei no futebol. A maneira como me receberam me emociona. Não foi algo que eu sonhei. Voltar e ver este carinho. Obviamente eu queria conquistar e ser exemplo às crianças, mas o que ocorre está muito além do que pensei.

O Raphinha saiu da Restinga, mas a Restinga não saiu do Raphinha?

Nunca sai! É muito difícil! Sempre quando estou de férias tenho que passar pelo menos uma semana em Porto Alegre. Passo na Restinga. Tenho amigos e gosto de compartilhar os momentos com eles, vou aonde cresci, jogava. É uma identificação muito grande.

Raphinha durante entrevista ao ge,globo. Tomás Hammes / Agência RBS

O que faltou na temporada 2024/2025?

Tenho um sonho de ganhar a Champions. Não tem como não ser um objetivo. Esta temporada esteve muito próximo. Poderíamos brigar. Tínhamos a expectativa. Só isso. Para mim, seria uma temporada perfeita. Ganhamos três títulos que disputamos na Espanha e brigamos até onde deu na Champions. Pela temporada que fiz coletiva e individualmente, foi a melhor da minha vida. Tenho mais agradecimentos do que o contrário.

Raphinha levantou a taça do Campeonato Espanhol. MANAURE QUINTERO / AFP

Com a Champions, daria para ganhar a Bola de Ouro?

Não gosto de falar sobre o que não tenho controle. Controlamos resultado em campo, entrega e vontade. Prêmios individuais estão muito longe. Nunca tive como meta na carreira. Obviamente ver meu nome cotado é muito bonito, mas o mais importante é o que sou em casa. Para eles, eu sou o melhor e isso é o que importa. Depende de muitas coisas e não gosto de falar que, se ganhasse a Champions ganharia ou não.

Temporada de destaque no Barcelona. LLUIS GENE / AFP

Se estiver entre os três já é um prêmio?

Se estiver entre os 10! Falo com minha esposa e os amigos. Eles querem mais do que nós. Acham muitas coisas injustas ou justas, mas eu falo que só por estar no top 10 seria uma vitória imensa. Ver tudo o que caminhei já seria muito. Isso aqui que estamos fazendo já é uma vitória.

RAPHINHA Sobre disputa pelo prêmio de Melhor do Mundo. O mais importante é o que sou em casa. Para eles, eu sou o melhor e isso é o que importa.

O que espera da Seleção?

Não só fora, mas comissão, jogadores, quem está no dia a dia têm muita vontade de conquistar os resultados do outro ciclo. Foram maravilhosos e tínhamos muita ilusão com aquela Copa. Tínhamos tanta certeza de que em momento algum passou a possibilidade de perdermos. Quem sabe foi por isso que doeu tanto. Não participei dos outros ciclos, mas perder ali foi muito forte. Não lembro de sentir tanta tristeza no futebol como ali. Meses depois ainda sentia. Não contávamos com aquela derrota e machucou muito. Se vocês pudessem ver o vestiário e o voo no dia seguinte... Era um clima de velório, bem pesado.

RAPHINHA Sobre eliminação na Copa do Mundo do Catar. Não lembro de sentir tanta tristeza no futebol como ali. Meses depois ainda sentia

Em que patamar você coloca o Brasil para a próxima Copa?

Para mim, o Brasil é e sempre será o favorito. Os títulos que temos, o peso que carregamos. Lá fora veem o Brasil muito favorito. Só aqui não tanto pelo momento que passamos. Não é dos melhores. Já houve momentos tão ruins quanto ou piores. Terão outros no futuro. Precisamos entender o momento e nossa responsabilidade. Vemos lá fora que para eles e nós que estamos lá dentro o Brasil é favorito. Volta e meia cai no assunto da Copa e surge a pergunta de quem será favorito. Com todos que converso, colocam o Brasil como favorito ou um dos. Ele nunca esteve fora dos favoritos, mas precisamos entender o momento. Só nós que estamos em campo e o estafe poderemos mudar este momento e chegar como todos falam, que somos uma seleção forte. Temos tudo para brigar para ganhar a Copa.

RAPHINHA Sobre favoritismo da Seleção para a Copa. O Brasil nunca esteve fora dos favoritos, mas precisamos entender o momento.

A Copa voltará a ser no meio do ano, quando você, outras estrelas da seleção e os rivais europeus terão terminado a temporada. Porém, o Brasil terá algumas peças no meio da temporada, como o Neymar. Isso pode influenciar?

Tenho certeza de que é um fator importantíssimo jogar no meio e fim de temporada. Muda a performance de jogadores e seleções. Me perguntaram sobre o Mundial e falei que, por jogar na Europa, é complicado atuar nas férias. Fiz 60 e poucos jogos. Física e mentalmente não há como não estar cansado. Quem está em meio de temporada é melhor. A maioria das seleções tem jogadores na Europa e isso iguala, mas quem estiver no Brasil será importante estar no melhor nível para ajudar a Seleção. Quem estiver na América do Sul também.

Raphinha e Ancelotti. NELSON ALMEIDA / AFP

Você deu uma declaração sobre a questão do Mundial de Clubes em um período em que os jogadores que atuam na Europa estariam de férias.

Falei do cansaço da temporada para nós que atuamos na Europa e é complicado jogar um torneio no fim da temporada. A Copa do Mundo será no fim, mas há um acordo que, após o torneio, atrasará o novo torneio para dar um período de férias. A final do Mundial é dia 13. Eu terei de me reapresentar no Barcelona. A temporada começará no período normal. Os campeonatos não atrasarão agora. Quem disputa o Mundial, terá um período curto de férias e voltará para uma temporada exigente. O corpo uma hora cobra.

RAPHINHA Quem disputa o Mundial, terá um período curto de férias e voltará para uma temporada exigente. O corpo uma hora cobra

O Klopp criticou a questão de o Mundial ser neste período.

A quantidade de jogos é favorável a ter lesões sérias. O músculo está cansado e não passa a força necessária ao joelho, tornozelo. Houve lesões sérias de joelho. Acho muito prejudicial ao corpo. Não é querer férias, mas o descanso do corpo exigido. A probabilidade de lesões cresce pela exigência dos jogos do Mundial. Foram jogos com temperaturas muito altas. Isso tudo o corpo sente. Não é vaidade, mas o corpo necessita descanso.

Muitos do que estão agora no Mundial poderão embalar duas temporadas sem parar. Isso pode afetar?

Infelizmente, sim. Não somos robôs, não é desculpa de estarmos cansados e queremos férias. O corpo não aguenta e uma hora cobra. Dei os exemplos do Marquinhos e Beraldo, que estão lá, terão duas ou três semanas e voltarão. O corpo não consegue performar no melhor nível. Fisicamente você é muito exigido. Muitos clubes zelam mais pela recuperação do que pelo treino em si. Há semanas com três jogos, alguns menos. Quem briga por tudo joga muito. Fica complicado. São equipes de muita qualidade e podem prejudicar, mas tentamos chegar na melhor forma.

Como vocês observam a situação do Neymar?

O Neymar é indiscutível! No melhor nível ou não. Pode estar 70%, 80%. Pela história que tem, a qualidade e importância que carrega. Para a imprensa, torcida, para nós... Tê-lo de volta à Seleção é muito importante. O Neymar nos 100% muda um jogo, um campeonato. Ele é muito importante e sabe. É uma referência. Ele 100% física e mentalmente tem de estar sim ou sim.

Qual o sonho do Raphinha para a temporada 2025/2026?

Espero poder me apresentar à Seleção para disputar a Copa com o título do Champions e, consequentemente, o título da Copa.

Raphinha durante treino da Seleção. Rafael Ribeiro / CBF/Divulgação