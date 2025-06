Rafaela Silva e Nauana Silva perdem disputa por bronze e ficam fora do pódio do Mundial de Judô

Nauna fez excelente campanha e derrotou campeã do mundo. Tamara Kulumbegashvili / IJF/Divulgação

Rivais por uma vaga olímpica na categoria meio-médio(até 63 kg) para os Jogos de 2028, em Los Angeles, a experiente Rafaela Silva, de 33 anos, e a jovem Nauana Silva, de 22, fizeram uma grande campanha no Campeonato Mundial de Judô disputado de Budapeste, na Hungria, nesta segunda-feira (16), mas acabaram caindo na semifinal - podiam fazer uma final brasileira - e depois foram derrotadas na disputa do bronze, deixando escapar uma presença no pódio.

Bicampeã do Mundo e ouro olímpico no Rio no peso leve (57 kg), Rafaela Silva perdeu a disputa do bronze para a mongol Gankhaich Bold, sofrendo um waza-ari a seis segundos do fim, enquanto Nauana Silva acabou surpreendida com um ippon diante de Laura Fazliu, do Kosovo, de quem a compatriota ganhou, também por ippon, nas quartas de final.

As disputas pelo bronze

Rafaela começou a luta por medalha logo com uma boa pegada na gola da mongol, mas sem aplicar golpe. A rival se defendia bem e a luta ficou menos dinâmica, rendendo punições para ambas. Bold empurrava a brasileira para fora da área de combate e a arbitragem mostrava impaciência, novamente punindo as judocas e deixando ambas penduradas a nove segundos do fim. Rafaela acabou dando uma vacilo e acabou levando um waza-ari restando somente seis segundos do tempo regulamentar de quatro minutos encerrar, deixando escapar a chance de pódio.

Logo depois foi a vez de Nauana disputar o bronze. A rival, sexta do ranking, havia sido batida por Rafaela ao longo da competição. A judoca paulista de Votuporanga começou o embate com Fazliu logo colocando volume de luta, buscando entradas. Assim como Rafaela, a atleta do Pinheiros (SP) cometeu uma erro, e acabou derrotada, por ippon com 2min52seg de luta.

Estreia na categoria

Rafaela Silva (E) disputou primeiro Mundial em nova categoria. Tamara Kulumbegashvili / IJF/Divulgação

Em seu primeiro mundial na categoria até 63 quilos, Rafaela deixa a Hungria com o sentimento de que podia ter ganhado sua primeira medalha pela campanha que fez, assim como a jovem Nauana, que superou grandes nomes e ainda busca seu primeiro pódio em Mundiais. Ambos acabaram em quinto.

A campanha de Rafael Silva em Budapeste teve quatro vitórias seguidas, a começar pela espanhola Cristina Cabana Perez, 32ª do mundo, superada por yuko.

Na segunda rodada, a judoca do Flamengo (RJ) superou a francesa Manon Deketer, oitava do ranking, por ippon, com apenas 24 segundos de combate.

A colombiana Cindy Mera (52ª), por acúmulo de punições (3 a 1), foi derrotada nas oitavas de final. E logo depois veio o confronto com Laura Fazliu, vice-campeã olímpica e número 6 do mundo, nas quartas. Um ippon com 49 segundos garantiu a vaga na semifinal.

Rafaela caiu nas semifinais diante da canadense Catherine Beauchimin-Pinard, vice-líder do ranking, que conseguiu um ippon com 43 segundos.

Nauana supera campeã do mundo

Nauana também teve uma campanha de respeito em Budapeste. A brasileira de 22 anos e 17ª colocada no ranking mundial, iniciou sua campanha batendo a norte-coreana Ji Hye Kim (88ª) com projeção de ouchi gari, o que lhe rendeu um yuko.

O confronto seguinte foi contra a holandesa Joanne Van Lieshout nas oitavas. Então atual campeã da categoria, a rival ocupa o terceiro lugar do ranking e foi derrotada por waza-ari.

Nas quartas Nauana superou a húngara Szabina Gercsak, com mais um waza-ari e chegou à semifinal contra a japonesa Haruka Kaju (11ª), que aproveitou um vacilo da brasileira no solo e conseguiu um ippon por imobilização com apenas 58 segundos.

Pódio

Além de Fazliu e Bold, que conquistaram o bronze, o pódio teve a japonesa Kaju, ouro, e a canadense Beauchemin-Pinard, prata.

Homens perdem nas primeiras rodadas

Na categoria meio-médio masculina (até 81kg), Gabriel Falcão caiu na primeira luta diante de Abylaikhan Zhubanazar, do Cazaquistão, enquanto Luan Almeida passou por Adrian Gandia, de Porto Rico, mas foi derrotado na segunda luta, diante de Zelim Tckaev, do Azerbaijão.