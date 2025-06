Rafael Matos vence duelo gaúcho com Orlando Luz e vai às quartas de final do ATP de Mallorca

Matos (E) e Melo (D) estão entre as 20 melhores duplas do ano.

O gaúcho Rafael Matos e o mineiro Marcelo Melo começaram com vitória no ATP 250 de Mallorca , na Espanha. Nesta segunda-feira (23), eles derrotaram o também gaúcho Orlando Luz e o croata Ivan Dodig por 2 sets a 0, parciais de 6/4 e 7/6 (7/3), em 1h30min de partida.

Com o resultado, eles se classificaram para as quartas de final da competição disputada em quadra de grama e que serve de preparação para o torneio de Wimbledon, que se inicia no dia 30 de junho.