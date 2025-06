Rádio Gaúcha anuncia transmissão do Mundial de Clubes 2025

— Ao adquirir os direitos de transmissão do primeiro Mundial de Clubes Fifa, que reúne os principais clubes do mundo, a Gaúcha reafirma o seu compromisso de conectar os gaúchos com os principais eventos esportivos internacionais. É um reforço ao nosso propósito de colocar o Rio Grande do Sul no mundo e trazer as grandes histórias para próximo do público — diz Carlos Etchichury, gerente-executivo de Esporte da Redação Integrada do Grupo RBS