Quem são os principais nomes do draft da NBA em 2025

Maluch é um pivô que promete chegar impactando a NBA. Khaman Maluach / Reprodução / Instagram

A temporada 2025/2026 da NBA já vai começar. Apesar da disputa iniciar apenas em outubro, a Liga tem no dia 25 de junho o draft, que é quando as equipes recrutam jovens jogadores que se destacaram, principalmente no basquete universitário dos Estados Unidos.

Este momento se torna ainda mais importante quando a classe de atletas vem recheada de bons prospectos, os quais prometem impactar a NBA nos próximos anos.

Abaixo você vai conhecer um pouco mais dos 10 principais jogadores que devem ser escolhidos na quarta-feira (25), a partir das 21h (de Brasília).

Cooper Flagg

Cooper Flagg é o nome mais visado da classe. ROY ROCHLIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Não existe mistério de quem será a primeira escolha do draft. Cooper Flagg é tido como principal prospecto da classe, brilhou por Duke no basquete universitário e já vem chamando atenção da NBA há alguns anos.

O ala-pivô de 18 anos tem potencial para crescer e é nisso que os times apostam. O seu estilo de jogo é completo, sendo um atacante versátil e com capacidade de se tornar a grande estrela da franquia que o selecionar. Na defesa, Flagg tem boas valências e deve contribuir desde o primeiro dia na Liga.

Dylan Harper

Harper tem no sangue o sucesso na NBA. Dylan Harper / Reprodução / Instagram

O talento para jogar basquete está no sangue do armador de 19 anos. Filho de Ron Harper, cinco vezes campeão da NBA — pelos Bulls e pelos Lakers, Dylan é o melhor talento depois de Flagg, e não só pelo sangue que carrega.

Ele é um armador com capacidade de criar jogadas para seus companheiros com facilidade, além dos próprios arremessos. Harper será um líder na equipe que o selecionar, não só tecnicamente, mas mentalmente também. Seu desempenho na Universidade de Rutgers mostrou isso.

VJ Edgecombe

Edgecombe é um dos nomes mais promissores. VJ Edgecombe / Reprodução / Instagram

Valdez Edgecombe Jr., mas que já é conhecido como VJ no mundo do basquete. O ala-armador de 19 anos brilhou pela Universidade de Baylor. Ele é um jogador explosivo e que deve impactar a NBA desde o primeiro dia por conta do seu porte físico.

A parte mental de Edgecombe vem impressionando as equipes. Por onde passou, ele foi considerado um líder, o que é positivo, ainda mais para franquias que estão perdidas em relação aos próximos anos.

Ace Bailey

Um talento natural, mas que tem algumas ressalvas em relação ao comportamento dentro e fora da quadra. Ace Bailey é versátil no ataque e um exímio defensor, tanto no perímetro, quanto no garrafão.

No entanto, o que preocupa a maioria das equipes é a sua falta de maturidade, apresentada durante entrevistas antes do draft. Porém, mesmo assim, trata-se de um jovem de 18 anos, que deve ser um dos destaques da NBA nos próximos anos.

Kon Knueppel

O ala-armador de 19 anos, que atuou por Duke, pode ser considerado um dos melhores arremessadores do perímetro de toda a classe, com 40% de aproveitamento nas bolas de três pontos.

Knueppel tem habilidade para criar espaço para seus companheiros, fazendo bem o papel de armador, sabendo fazer parceria com os pivôs.

Tre Johnson

Outra boa arma do perímetro na classe é Tre Johnson, de 19 anos, que foi um dos destaques de Texas. Ele encontra espaços para fazer seus arremessos, tem boa infiltração no garrafão e inteligência para encontrar seus companheiros livres.

Johnson tem boa envergadura para um armador, podendo levar vantagem nos confrontos diretos no ataque e na defesa.

Khaman Maluach

Mais um destaque de Duke e que deve ser escolhido no top 10. Maluach é natural do Sudão do Sul, tem 18 anos e 2m18cm, o que faz dele um prospecto valioso em capacidade de evolução. No basquete universitário, ele se aproveitou bastante dos passes de Flagg e Knueppel.

Fisicamente, o pivô não deixa a desejar, sendo uma máquina de enterradas, no ataque, e de tocos, na defesa. Como a NBA moderna pede, Maluach tem arremesso do perímetro e é bom protetor de garrafão. O atleta disputou os Jogos Olímpicos de 2024 por Sudão do Sul.

Noa Essengue

O efeito Victor Wembanyama fez com que os franceses entrassem cada vez mais no radar da NBA. Depois do pivô chegaram Alex Sarr e Zaccharie Risacher. A nova aposta para o draft 2025 é Noa Essengue, de 18 anos, que se destacou no basquete alemão.

O ala-pivô tem capacidade de se tornar completo no ataque e na defesa, impactando a equipe que ele for parar. Porém, será necessário ter paciência nessa evolução.

Jeremiah Fears

Habilidade com a bola e determinação são qualidades que combinam com o armador de 18 anos que brilhou por Oklahoma State. Fears não tem medo de partir para a cesta, com fintas e finalizações variadas.

Apesar de ter capacidade de criar o próprio arremesso, a bola do perímetro é algo que ele precisa melhorar em seu estilo de jogo. No entanto, por conta da sua vontade de evoluir, Fears tem total capacidade de se tornar um dos principais armadores do futuro.

Egor Demin

O ala-armador russo de 19 anos foi destaque por BYU no basquete universitário dos EUA. Sua envergadura, com 2m06cm, o torna eficiente nas infiltrações no garrafão, tendo versatilidade para surpreender seu marcador.

A bola de três pontos é um ponto que precisa evoluir. A experiência de já ter atuado pelo Real Madrid, no alto nível do basquete europeu, pode ajudá-lo na NBA.

Confira a ordem do Draft

Dallas Mavericks San Antonio Spurs Philadelphia 76ers Charlotte Hornets Utah Jazz Washington Wizards New Orleans Pelicans Brooklyn Nets Toronto Raptors Phoenix Suns Portland Trail Blazers Chicago Bulls Atlanta Hawks San Antonio Spurs Oklahoma City Thunder Memphis Grizzlies Minnesota Timberwolves Washington Wizards Brooklyn Nets Miami Heat Utah Jazz Atlanta Hawks New Orleans Pelicans Oklahoma City Thunder Orlando Magic Brooklyn Nets Brooklyn Nets Boston Celtics Phoenix Suns Los Angeles Clippers

Assista o PrimeCast sobre a decisão da NBA