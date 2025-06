Quem são os jogadores com os maiores salários no Mundial de Clubes 2025? Veja ranking

Haaland, Messi e Mbappé possuem três dos cinco maiores salários do Mundial. ALEX GRIMM / MEGAN BRIGGS / JAVIER SORIANO / AFP

Mesmo sem figurar entre os principais favoritos ao título da Copa do Mundo de Clubes da Fifa, o astro Lionel Messi, do Inter Miami, lidera com folga quando o assunto é remuneração.

Segundo levantamento da revista Forbes, o craque argentino é o jogador mais bem pago da competição, com ganhos estimados em US$ 135 milhões (cerca de R$ 745 milhões).

Além de Messi, o ranking divulgado pela publicação americana destaca outros quatro astros que disputam o novo formato do Mundial: Kylian Mbappé (Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City), Vinicius Jr. (Real Madrid) e Harry Kane (Bayern de Munique).

Os cinco atletas acumulam juntos um faturamento de US$ 381 milhões (cerca de R$ 2,1 bilhões), valor próximo da premiação total do torneio, que é de US$ 1 bilhão (R$ 5,5 bilhões).

O torneio, agora com 32 clubes e disputado a cada quatro anos, começou em 14 de junho e terá a final no dia 13 de julho. O time campeão vai receber até US$ 125 milhões (R$ 689 milhões).

Os 5 mais bem pagos do Mundial

1. Lionel Messi (Inter Miami)

Ganhos totais: US$ 135 milhões (R$ 745,2 milhões)

US$ 135 milhões (R$ 745,2 milhões) Idade: 38 anos

38 anos Nacionalidade: Argentina

Argentina Salário e bônus: US$ 60 milhões (R$ 331,2 milhões)

US$ 60 milhões (R$ 331,2 milhões) Receitas fora de campo: US$ 75 milhões (R$ 414 milhões)

2. Kylian Mbappé (Real Madrid)

Ganhos totais: US$ 90 milhões (R$ 496,8 milhões)

US$ 90 milhões (R$ 496,8 milhões) Idade: 26 anos

26 anos Nacionalidade: França

França Salário e bônus: US$ 70 milhões (R$ 386,4 milhões)

US$ 70 milhões (R$ 386,4 milhões) Receitas fora de campo: US$ 20 milhões (R$ 110,4 milhões)

3. Erling Haaland (Manchester City)

Ganhos totais: US$ 62 milhões (R$ 342,2 milhões)

US$ 62 milhões (R$ 342,2 milhões) Idade: 24 anos

24 anos Nacionalidade: Noruega

Noruega Salário e bônus: US$ 48 milhões (R$ 265 milhões)

US$ 48 milhões (R$ 265 milhões) Receitas fora de campo: US$ 14 milhões (R$ 77,3 milhões)

4. Vinicius Jr. (Real Madrid)

Ganhos totais: US$ 55 milhões (R$ 303,6 milhões)

US$ 55 milhões (R$ 303,6 milhões) Idade: 24 anos

24 anos Nacionalidade: Brasi

Brasi Salário e bônus: US$ 40 milhões (R$ 220,8 milhões)

US$ 40 milhões (R$ 220,8 milhões) Receitas fora de campo: US$ 15 milhões (R$ 82,8 milhões)

5. Harry Kane (Bayern de Munique)

Ganhos totais: US$ 39 milhões (R$ 215 milhões)

US$ 39 milhões (R$ 215 milhões) Idade: 31 anos

31 anos Nacionalidade: Inglaterra

Inglaterra Salário e bônus: US$ 29 milhões (R$ 160 milhões)

US$ 29 milhões (R$ 160 milhões) Receitas fora de campo: US$ 10 milhões (R$ 55,2 milhões)

E se Cristiano Ronaldo estivesse?

Fora do torneio, mas no topo da lista geral da Forbes, Cristiano Ronaldo é o atleta mais bem pago do mundo em 2025.

O jogador do Al-Nassr embolsou US$ 275 milhões (R$ 1,518 bilhão) no último ano, valor que o colocaria com folga na liderança se participasse do Mundial.

Clubes mais valiosos do torneio

Real Madrid, de Jude Bellingham e Vinicius Jr, tem o elenco mais caro do Mundial. Federico PARRA / AFP

Entre os clubes presentes, o Real Madrid é quem domina quando o assunto é valor de elenco. Com astros como Mbappé, Vinicius Jr., Jude Bellingham, Rodrygo e Endrick, o time espanhol está avaliado em 1,33 bilhão de euros (cerca de R$ 7,3 bilhões).

Na sequência aparecem:

Manchester City: 1,31 bilhão de euros (R$ 8,4 bilhões)

1,31 bilhão de euros (R$ 8,4 bilhões) PSG : 1,06 bilhão de euros (R$ 6,8 bilhões)

: 1,06 bilhão de euros (R$ 6,8 bilhões) Chelsea: 1,03 bilhão de euros (R$ 6,6 bilhões)

O Palmeiras é o clube brasileiro com o elenco mais valioso do torneio, avaliado em 252,55 milhões de euros (R$ 1,39 bilhão). Em seguida, aparecem Flamengo (R$ 1,2 bilhão), Botafogo (R$ 899 milhões) e Fluminense (R$ 452 milhões).

Ranking dos elencos mais valiosos do Mundial de Clubes 2025